Медведеву рассказали, как будут контролироваться средства на нацпроекты

Глава правительства Дмитрий Медведев ждет предложения по улучшению контроля за средствами, выделяемыми на национальные проекты. Также он считает правильным создать единую базу данных для всех ведомств по примеру Федеральной налоговой службы.

Премьер-министр провел рабочую встречу с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, который рассказал о том, какие меры ведомство принимает, чтобы отслеживать движение средств под нацпроекты. За шесть лет предполагается выделить почти 26 миллиардов рублей. На стол лег ряд предложений, как можно оптимизировать этот процесс.

Так, по мнению Чиханчина, важно сформировать прозрачную систему ценообразования. "Нам бы хотелось, чтобы все-таки, когда прошло заключение контракта, основной исполнитель предоставил хотя бы общую смету, где мы увидели бы основные затраты, накладные и все социальные платежи. Это нам дает уже более конкретные возможности", - сказал глава Росфинмониторинга.

Необходимо вести раздельный учет средств, считает он: "Потому что в противном случае в общей денежной массе выявить то, что относится к национальному проекту, очень сложно. Необходима идентификация контрактов, имеющих отношение непосредственно к нацпроектам. Какой-то должен быть символ или знак".

- Маркировать их определенным образом, - заметил Медведев.

Глава ведомства обратил внимание и на то, что у казначейства нет полномочий по закрытию или приостановке операций, ведению более полных разбирательств. Росфинмониторинг готов в этом плане работать с казначейством.

Председатель правительства пообещал рассмотреть дополнительные нормативные решения для наделения отдельных ведомств новыми полномочиями и попросил вместе с министерством финансов подготовить соответствующие инициативы.

Юрий Чиханчин также считает правильным задуматься об объединении информационных ресурсов хотя бы трех ведомств - Росфинмониторинга, федерального казначейства и Федеральной налоговой службы - и создании системы дополнительной автоматизации существующих процессов.

Этот вопрос Дмитрий Медведев считает не менее актуальным. "Налоговая служба многое сделала для цифровизации этих процессов, для их автоматизации, но в то же время ряд других ведомств на этом языке пока не разговаривают", - заметил он.

- А по-хорошему, если говорить о создании единой базы данных и едином алгоритме взаимодействия, это должно быть сквозным решением для всех органов. Не только для Федеральной налоговой службы, казначейства, службы по финансовому мониторингу, а для всех, чтобы все это было в одинаковом варианте, - заявил глава кабинета министров.

- Только доступ, естественно, может быть разным, к разным данным - в зависимости от того, чем ведомство занимается.

Говоря в целом о контроле за госрасходами, премьер был вынужден признать, что при всех методах работы - банковском сопровождении или как альтернативы ему казначейском - все равно в законодательстве могут оставаться пробелы, дающие пространство для манипуляций. А значит, есть место для работы контрольных органов. "Чем занимается ваша служба, отслеживая соответствующие операции", - подчеркнул Медведев, попросив вести эту работу, как с органами исполнительной власти, так и с правоохранительными.