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Рубрика: В мире

Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией

Текст: Максим Макарычев

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал перестать стесняться переговоров с Россией. Это заявление он озвучил на первом съезде созданной им партии "Доверяй делам", который прошел в харьковском Дворце спорта в воскресенье.
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Данная партия объединяет мэров украинских городов: в ее руководство вошел одесский градоначальник Геннадий Труханов, а также мэры Ужгорода, Кропивницкого (Кировограда), Бахмута (Артемовска).

По словам Кернеса, Киеву необходимо начать прямые переговоры с Российской Федерацией.

"Я считаю, что все должно решаться с умом, и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения", - заявил Кернес, которого цитирует "Интерфакс". По словам градоначальника, переговоры с Россией являются запросом населения Украины.

Фото: РИА Новости
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Кернес также прокомментировал провокационную акцию радикалов, которые устроили "коридор позора" для участников съезда, пытаясь спровоцировать потасовки с ними, затем сбросили с постамента памятник Жукову, установленный на проспекте Петра Григоренко в 1994 году, а также использовали слезоточивый газ против полицейских, охранявших постамент. Он назвал провокаторов людьми, которые, по его словам, устраивали люстрации, а потом стали занимать места во власти, придумав себе всякие лазейки.

"То, что вы увидели у стен Дворца спорта - это отбросы общества",  - заявил Кернес, комментируя выходку националистов.

Харьковский мэр пообещал, что памятник маршалу Жукову будет восстановлен, а также заявил о готовности присвоить имя выдающегося советского военноначальника одному из харьковских проспектов.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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