Национальный аэропорт Минск признан лучшим среди стран СНГ

В третий раз за истекшие четверть века своей истории национальная воздушная гавань белорусской столицы признана "Лучшим аэропортом стран - участниц СНГ". Решение об этот принималось несколько дней назад в российской столице на годовом отчетном собрании членов ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации стран Содружества, на котором и были подведены итоги работы за 2018 год.

Ассоциация гражданской авиации, уточняет БЕЛТА, была образована еще в конце 1990 года для "координации деятельности ее членов, расширения их деловых возможностей, представления и защиты интересов".

Кстати, буквально накануне летнего сезона национальный аэропорт Минск, полеты из которого выполняются более чем по 40 международным маршрутам, удостоен также кубка и почетной грамоты ассоциации "Аэропорт".

Конкурс, в котором минский аэропорт в качестве члена профессиональной структуры, принимает участие с 1997 года, проводится ежегодно. Белорусские авиаторы уже становились победителями в номинации "Лучший аэропорт" по итогам 2013 и 2017 годов. По итогам конкурса за 2016 год воздушная гавань Минска, расположенная в 22 километрах от центра города, была признана лауреатом в номинации "За большой вклад в развитие аэропорта", а в 2009 году стала лидером в номинации "Перспективно развивающийся аэропорт".

Конкурс "Лучший аэропорт стран СНГ", поясняет агентство, проводится для поощрения аэропортов, добившихся наивысших результатов в производственной деятельности и внесших значительный вклад в развитие гражданской авиации. Воздушные гавани стран СНГ оцениваются по объективным показателям, достигнутым в развитии маршрутной сети, обеспечении безопасности полетов, развитии материально-технической базы, повышении качества обслуживания пассажиров.

Стоит добавить, что "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт республики, который сертифицирован в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно - по всем направлениям своей деятельности.

