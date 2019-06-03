Новый набор космонавтов, объявленный "Роскосмосом", будет ориентирован на лунные программы и полеты на перспективной космической технике.

По словам директора Института медико-биологических проблем РАН академика Олега Орлова, требования по медицинской части высокие: кандидат должен быть здоров физически, психически и психологически. "Мы будет обращать внимание на особенности кандидатов для возможности участия в лунных миссиях", - заметил ученый.

Новый набор в отряд российских космонавтов продлится в течение года. "Набор будет проводиться из специалистов инженерного, научного и естественно-научного профиля", - рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

В конце мая генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре сообщил, что они объявили новый набор в отряд космонавтов. По его словам, "Роскосмос" рассчитывает на более активное участие в нем девушек и специалистов ракетно-космической отрасли. Вместе с тем, отдельный женский отряд космонавтов в России создаваться не будет. Девушки, если они пройдут все этапы отбора, вольются в единый российский отряд.

Надо сказать, что всегда возникал вопрос: почему у американцев женщины летают вовсю, а у нас с момента начала космической эры на орбите побывали лишь четыре представительницы прекрасного пола. Как говорят, причина тому не какие-то чрезвычайные требования к женщинам, дело в количестве претендентов. Как уточнил Сергей Крикалев, требования к желающим обоих полов при отборе очень похожи. "Там есть небольшая разница в физической подготовке, но с точки зрения знаний, мотивации - если человек не хочет, то ему нечего делать в отряде", - отметил исполнительный директор "Роскосмоса".

Сам Сергей Крикалев шесть раз летал в космос, провел в невесомости 803 дня.

"Как работа на орбите сказывается на организме? Действительно ли она "бьет", например, по слуху: говорят, на МКС очень шумно по сравнению со станцией "Мир"?" - спросил его в одном из интервью корреспондент "РГ".

"И на "Мире" было достаточно шумно, и на МКС практически так же, - ответил тогда он. - На станции работает много приборов, оборудования. Вентиляторы и насосы самые шумные. Кстати, вы, наверное, знаете, что самые первые космонавты проходили испытания в сурдокамере: важно было понять, как человек реагирует на абсолютную тишину космоса. И вдруг выяснилось, что на современной станции очень шумно. Наушники и беруши спасали слабо. Но специалисты активно занимаются снижением шума. И сейчас на МКС становится тише".

"Ситуация улучшается за счет более современной техники, - сообщил Крикалев. - Ставятся модифицированные вентиляторы, ставится дополнительная звукоизоляция".

Сергей Константинович также отметил, что сам во время полетов на МКС менял устаревшие вентиляторы на более тихие.

Набор набором, но специалисты готовят к полету и первого отечественного робота-андроида по имени "Федор". Нет, он не станет членом отряда космонавтов, как бы кому-то из креативщиков этого не хотелось. "Федор", а точнее FEDOR, полетит к звездам исключительно в качестве эксперимента.

Свое имя он получил от англоязычной аббревиатуры: Final Experimental Demonstration Object Research - Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований. Главное, чему хотят научить робота конструкторы НПО "Андроидная техника", - дистанционно повторять движения космонавта, облаченного в специальный костюм - экзоскелет. Именно поэтому особое внимание уделяется соответствию механизма гибкой анатомии человека и способности воспроизводить точные движения. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в апреле сообщил, что робот "Федор" передан в корпорацию и РКК "Энергия" для изучения его возможного применения в пилотируемых программах России.

Любопытно, что наш андроид может полететь на орбиту уже в августе на пилотируемом корабле "Союз" на Международную космическую станцию. По крайней мере, наметки такие просматриваются. Хотя ранее сообщалось, что его планируется использовать при полетах нового перспективного корабля "Федерация".