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03.06.2019 17:06
Рубрика: Общество

О наборе в отряд космонавтов, роботе Федоре и шуме в космосе

Текст: Наталия Ячменникова
Новый набор космонавтов, объявленный "Роскосмосом", будет ориентирован на лунные программы и полеты на перспективной космической технике.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По словам директора Института медико-биологических проблем РАН академика Олега Орлова, требования по медицинской части высокие: кандидат должен быть здоров физически, психически и психологически. "Мы будет обращать внимание на особенности кандидатов для возможности участия в лунных миссиях", - заметил ученый.

 Новый набор в отряд российских космонавтов продлится в течение года. "Набор будет проводиться из специалистов инженерного, научного и естественно-научного профиля", - рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

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В конце мая генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре сообщил, что они объявили новый набор в отряд космонавтов. По его словам, "Роскосмос" рассчитывает на более активное участие в нем девушек и специалистов ракетно-космической отрасли. Вместе с тем, отдельный женский отряд космонавтов в России создаваться не будет. Девушки, если они пройдут все этапы отбора, вольются в единый российский отряд.

Надо сказать, что всегда возникал вопрос: почему у американцев женщины летают вовсю, а у нас с момента начала космической эры на орбите побывали лишь четыре представительницы прекрасного пола. Как говорят, причина тому не какие-то чрезвычайные требования к женщинам, дело в количестве претендентов. Как уточнил Сергей Крикалев, требования к желающим обоих полов при отборе очень похожи. "Там есть небольшая разница в физической подготовке, но с точки зрения знаний, мотивации - если человек не хочет, то ему нечего делать в отряде", - отметил исполнительный директор "Роскосмоса".

Сам Сергей Крикалев шесть раз летал в космос, провел в невесомости 803 дня.

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"Как работа на орбите сказывается на организме? Действительно ли она "бьет", например, по слуху: говорят, на МКС очень шумно по сравнению со станцией "Мир"?" - спросил его в одном из интервью корреспондент "РГ".

"И на "Мире" было достаточно шумно, и на МКС практически так же, - ответил тогда он. - На станции работает много приборов, оборудования. Вентиляторы и насосы самые шумные. Кстати, вы, наверное, знаете, что самые первые космонавты проходили испытания в сурдокамере: важно было понять, как человек реагирует на абсолютную тишину космоса. И вдруг выяснилось, что на современной станции очень шумно. Наушники и беруши спасали слабо. Но специалисты активно занимаются снижением шума. И сейчас на МКС становится тише".

"Ситуация улучшается за счет более современной техники, - сообщил Крикалев. - Ставятся модифицированные вентиляторы, ставится дополнительная звукоизоляция". 

Сергей Константинович также отметил, что сам во время полетов на МКС менял устаревшие вентиляторы на более тихие.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Набор набором, но специалисты готовят к полету и первого отечественного робота-андроида по имени "Федор". Нет, он не станет членом отряда космонавтов, как бы кому-то из креативщиков этого не хотелось. "Федор", а точнее FEDOR, полетит к звездам исключительно в качестве эксперимента.

Свое имя он получил от англоязычной аббревиатуры: Final Experimental Demonstration Object Research - Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований. Главное, чему хотят научить робота конструкторы НПО "Андроидная техника", -  дистанционно повторять движения космонавта, облаченного в специальный костюм - экзоскелет. Именно поэтому особое внимание уделяется соответствию механизма гибкой анатомии человека и способности воспроизводить точные движения. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в апреле сообщил, что робот "Федор" передан в корпорацию и РКК "Энергия" для изучения его возможного применения в пилотируемых программах России.

Любопытно, что наш андроид может полететь на орбиту уже в августе на пилотируемом корабле "Союз" на Международную космическую станцию. По крайней мере, наметки такие просматриваются. Хотя ранее сообщалось, что его планируется использовать при полетах нового перспективного корабля "Федерация".

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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