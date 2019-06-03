Премьер Италии пригрозил уйти в отставку

Глава коалиционного правительства Профессор Джузеппе Конте выдвинул ультиматум вице-премьерам возглавляемого им Кабмина Маттео Сальвини и Луйиджи ди Майо, которые по совместительству возглавляют партии "Лига" и Движение "5 звезд".

"Если от них (Сальвини и Ди Майо - прим. ред.) не последуют четкие объяснения, я буду вынужден подать в отставку. Лично я готов продолжать работу, но одному мне это не удастся. Две политические силы, входящие в правительство, должны отдавать себе отчет, в каком направлении двигаться", - пояснил премьер, который опасается, что напряженные и "конфликтные" отношения внутри коалиции не позволят правительству эффективно выполнять свои функции и довести до конца намеченные реформы.

При этом Конте не стал озвучивать никаких крайних сроков, выразив надежду, что вопрос разрешится в "ближайшие дни".

Напомним, что после выборов в Европарламент, по результатам которых в Италии оглушительную победу одержала "Лига" под руководством Сальвини, а "пятизвездочное движение" во с Ди Майо оказалось всего лишь на третьей позиции, в коалиции возникло ожидаемое напряжение и смещение центра политической тяжести в пользу "лигистов". По мнению местных обозревателей, под влиянием этого дисбаланса и нависшей над правительством угрозы политического кризиса, новые парламентские выборы в стране могут состояться уже грядущей осенью.