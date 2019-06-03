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03.06.2019 18:31
Рубрика: В мире

Пресс-секретарь Зеленского назвала снос бюста Жукова результатом политики

Текст: Андрей Васильев

Назначенный в понедельник пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала снос национал-радикалами памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове, который произошел в воскресенье.

Фото: РИА Новости
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По ее словам, подобный случай является примером несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет при предыдущей украинской власти. Мендель заявила о необходимости разработки новых механизмов, которые помогут возобновить диалог власти и общества.

Она также напомнила о том, что в "Законе о декоммунизации" в качестве исключения есть положение о том, что не должны сноситься памятники советским деятелям, которые были задействованы в противостоянии нацистской оккупации. По ее словам, это касается не только памятника маршалу Победы, но и проспекта Жукова.
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Напомним, что Нацполиция Украины начала два уголовных производства по поводу беспорядков, устроенных радикалами в Харькове в воскресенье, в том числе, и в отношении сноса памятника маршалу Жукову. Уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 296 (хулиганство) и части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по ним предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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