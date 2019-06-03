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03.06.2019 14:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Марат Хуснуллин: На запущенном участке Некрасовской линии метро построят 4 ТПУ

Текст: Любовь Проценко

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он отметил, что пассажиропоток там составит более 800 тысяч человек в сутки:

"На каждой станции нового участка Некрасовской линии метро планируется построить транспортно-пересадочный узел. Это позволит обеспечить горожан комфортными условиями пересадки с одного вида транспорта на другой и улучшить дорожную обстановку на юго-востоке Москвы.

По оценкам экспертов, добавил он, суммарный пассажиропоток всех четырех ТПУ в "час пик" составит почти 150 тысяч человек, а ежесуточный - около 800 тысяч. Новые ТПУ, по его словам,:станут новыми районными точками притяжения со спортивной, развлекательной и деловой инфраструктурой - их строительство уже идет.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Глава стройкомплекса рассказал, что на территории ТПУ "Некрасовка" также строится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком, будет обустроен парк, откроется торгово-развлекательный центр.

Есть и особенности. Например, в составе ТПУ "Лухмановская" расположится автовокзал и офисные здания. ТПУ "Лермонтовский проспект" - одного из крупнейших в этом районе -  предусматривает строительство подземного пассажирского распределительного уровня, перехватывающего паркинга на 750 машиномест, многофункционального центра, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также административных зданий. Около транспортного узла "Улица Дмитриевского"  построят несколько жилых домов, перехватывающих паркингов и небольших магазинов. Все территории около новых станций метро и ТПУ по словам заммэра будут благоустроены, здесь появятся пешеходные зоны, скверы и зеленые зоны.

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