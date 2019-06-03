Погибший, как рассказали очевидцы трагедии в поселке Путилково Красногорского района, прогуливался вечером со своей девушкой. В районе Новотушинской улицы, возле местного пивбара, пара увидела какую-то заварушку. Никита сразу поспешил выяснить, в чем суть конфликта. Оказалось, что толпа численностью около 10 человек выбросила из пивного бара двоих парней и избивала их. Одному парню причем уже досталось ножом, и он особо не сопротивлялся. А вот второго еще били всей толпой.

Погибший парень ранее спас девушку от насильника. Причем задержал и сдал полиции преступника

Вот за него Белянкин и решил заступиться. Бывший спецназовец выстрелил из имевшегося у него травматического пистолета в воздух. В итоге ему удалось отогнать хулиганов от парня, которого они избивали. Но тем самым бывший военный привлек внимание отморозков на себя. Сначала они также толпой набросились на него, а затем один из них достал нож и одним ударом в область сердца убил парня.

Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела. Первое - по статье "убийство", а второе - о "нанесении тяжких телесных повреждений", которые получил один из парней, за которого заступился Никита Белянкин.

На момент подписания номера никто задержан по этим делам еще не был. Имя главного подозреваемого, который бил ножом, также установлено не было.

Однако следователям и оперативникам удалось выяснить имена некоторых участников конфликта, по адресу их проживания были проведены обыски. Предполагается, что через этих людей удастся выйти и на убийцу бывшего военного.

Алексей Белянкин, отец убитого в драке спецназовца, рассказал, что его сын всегда заступался за тех, кого обижают. В частности, когда Никита учился в старших классах, на новогодние праздники он спас девушку от насильника. Причем не только отбил жертву, но и задержал преступника, и сдал его в полицию.