Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД

Названо количество машин, ежедневно проезжающих по Московской кольцевой автодороге. Подсчет произвели в столичном Центре организации дорожного движения.

Как сообщила пресс-служба организации, каждый день по МКАД проезжает 1,36 млн автомобилей. Чуть меньше половины из них - из Москвы, а остальные - из других регионов страны.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин назвал самые аварийные участки МКАД. Это 14 км, 21 км, 24 км, 31 км, 43 км и 89-90 км магистрали. Именно на этих участках чаще всего водители нарушают правила дорожного движения.