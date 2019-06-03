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03.06.2019 22:28
Рубрика: Дороги

Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД

Текст: Сергей Жуков
Фото: Марина Лысцева/ ТАСС Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ ТАСС

Названо количество машин, ежедневно проезжающих по Московской кольцевой автодороге. Подсчет произвели в столичном Центре организации дорожного движения.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Из подмосковного Одинцова построят альтернативный выезд на МКАД

Как сообщила пресс-служба организации, каждый день по МКАД проезжает 1,36 млн автомобилей. Чуть меньше половины из них - из Москвы, а остальные - из других регионов страны.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин назвал самые аварийные участки МКАД. Это 14 км, 21 км, 24 км, 31 км, 43 км и 89-90 км магистрали. Именно на этих участках чаще всего водители нарушают правила дорожного движения.

#дороги #ЦОДД