Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ

Прибывшие полицейские обнаружили возле пивного бара тело мужчины с колото-резаной раной груди. Следствию удалось предварительно установить, что в ночное время 1 июня мужчина стал очевидцем конфликта, произошедшего между двумя группами лиц. "Он не остался равнодушным и не прошел мимо, а вмешался в драку. Мужчина попытался помочь парню, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение. Для этого он произвел из травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух. Но в этот момент один из хулиганов нанес ему удар ножом в область сердца. От полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте, а нападавшие с места происшествия скрылись", - рассказали в подмосковном главке Следственного комитета.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области ошибочно указала возраст погибшего спецназовца, написав, что ему было 35 лет, а не 24 года.

В СК сообщили, что удалось получить информацию о лицах, принимавших участие в роковой драке. "Уже проведены осмотры их мест жительства, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. Назначены судебные экспертизы - медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая. Проводятся осмотры и анализ видеозаписей с камер видеонаблюдения", - рассказали в Следственном комитете.

В СК также сообщили, что кроме уголовного дела о гибели спецназовца, возбужденного по части 1 статья 105 УК РФ, также расследуется еще одно уголовное дело по факту причинения проникающей колото-резаной раны мужчине, за которого заступился погибший Никита Белянкин. Это дело расследуется по части 1 статьи 111 УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Пострадавший находится сейчас в больнице.

Отмечается также, что для дальнейшего расследования уголовное дело передано в первое управление ГСУ СК России по Московской области.

Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах. В том числе он был задействован в Сирии, где активно противостоял террористам.

По словам очевидцев, Белянкин прогуливался вечером со своей девушкой, когда увидел, что возле пивбара толпа избивает двух парней и заступился за них. У мужчины был с собой травматический пистолет, с помощью которого ему удалось разогнать хулиганов. Но тем самым он привлек внимание отморозков на себя. Один из них достал нож и ударом в область сердца убил спецназовца.