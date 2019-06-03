Воронежцев покорили танцы по вертикали

Новый спектакль Мурада Мерзуки, одного из самых известных европейских хореографов, впервые в России показали на Платоновском фестивале. В "Вертикали" танцоры летают на резиновых лонжах вверх-вниз и параллельно полу, сочетают технику хип-хопа с элементами академического танца, единоборств и цирковой акробатики.

Постановка создана во Франции компанией Käfig (основана самим Мерзуки) и Национальным хореографическим центром Кретея и Валь-де-Марна. Мировая премьера состоялась в сентябре 2018 года на Танцевальной биеннале в Лионе.

Хип-хоп и брейк-данс - основа хореографии Мерзуки. Он ловко укрощает стихию уличного танца, не лишая его обаяния "непричесанности".

В "Вертикали" артисты постоянно преодолевают сопротивление - раздвигают руками "загустевший" воздух, упираются в невидимые стены, борются с соперниками, выясняют отношения в любви и устраивают дружеские батлы. Сопротивляется тело, влечет книзу сила тяжести - а они карабкаются, то и дело срываясь, по отвесной стене, прыгают под потолок и раскачиваются вдоль пола на упругих стропах. Лонжи дают свободу движения в воздухе - но и ограничивают, становятся привязью. Стены из преград превращаются в опоры, "дома" - из укрытий в темницы.

На этих контрастах и строится драматургия шоу - динамичного, внятного и в меру сентиментального (не в последнюю очередь благодаря музыке Армана Амара, автора саундтреков к многим кинофильмам). Сам по себе ход с "вертикальным" действием не нов, и не только для хореографических постановок. Даже в Воронеже театральная публика могла видеть его в музыкальных и драматических спектаклях на том же Платоновском фестивале. Но произведению Мерзуки возможные ассоциации вряд ли вредят.

- Чтобы танцоры могли "летать", мы придумали специальную конструкцию - за декорациями скрыт четырехтонный противовес, к которому крепятся лонжи, а артисты надевают снаряжение, как у альпинистов. Двигаться и прыгать с такими приспособлением очень больно! Репетиции шли каждый день на протяжении трех месяцев, и в какой-то момент я даже подумал, что ничего не выйдет, - признался Мурад Мерзуки. - Но в нашей компании не принято отступать, мы всегда стремимся достойно ответить на вызовы, которые бросаем себе. Поэтому и в "Вертикали" дошли до конца.

По словам хореографа, он принципиально не придумывает для своих спектаклей либретто, историю, которую публика должна была бы угадать. Он надеется, что зрителям интересно самим вкладывать смысл в образы, созданные на сцене. Но иногда трактовки его изумляют. В "Вертикали", например, некоторые видят метафору политической жизни. "Этого я точно не имел в виду!" - уверяет Мерзуки.

Прямая речь

Мурад Мерзуки, французский хореограф:

- Когда я начинал заниматься хип-хопом и выводить его на сцену, получал удовольствие просто от причастности к этой культуре. И, конечно, хотел таким образом выразить себя в обществе, в которое вписаться довольно сложно. Я ведь не выгляжу как француз, хотя и родился во Франции. А хип-хоп позволил мне найти свое место, на сцене на меня смотрели в первую очередь как на артиста, а не как на человека из двора, где живут мигранты. Можно сказать, это был политический жест - я чувствовал себя примером для молодежи, транслировал им позитивную энергию, как жить во французском обществе. Тогда, 30 лет назад, все говорили, что хип-хоп на сцене - это просто мода, которая сменится через полгода. Но этот стиль по-прежнему популярен у хореографов. Секрет долголетия - в том, чтобы идти на риск, находить интересные сочетания разных техник.