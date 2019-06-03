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03.06.2019 20:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

К дому - через кассу

Предприниматель требует деньги за проезд по улицам коттеджного поселка
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(7877)
В Омске разгорелся скандал. Уральский бизнесмен выкупил территорию коттеджного поселка у фирмы-банкрота, в том числе дороги и улицы. И теперь за их пользование требует с жителей, за счет которых эти дороги и строились, круглую сумму. С требованием - признать сделку недействительной - омичи обратились в суд.

Обещанная застройщиком райская жизнь в коттеджном поселке "Зеленая долина" в Ленинском округе Омска сразу начала давать сбои. Сначала жителям пришлось за свой счет тянуть сети, поскольку муниципалитет оказался несостоятельным. Потом скидываться на асфальт. А вскоре и сама фирма начала трещать по швам, заявила о своем банкротстве. Активы строительной компании выставили на торги. Впоследствии выяснилось, что застройщик своевременно не оформил перевод земли общего пользования поселка, в том числе дороги, в ведение муниципалитета. А конкурсный управляющий не стал заморачиваться и выставил на торги все имущество скопом. Теперь обитателям поселка приходится пожинать плоды этой неразберихи.

- Мы просто в шоке, - негодует Андрей Котелевский. - Новый собственник за проезд к домам требует со всего поселка 120 тысяч рублей в месяц. И грозит установить шлагбаум. Альтернативных улиц у нас нет и, согласно проекту, быть не может. Получается - или плати, или заказывай вертолет.

Фото: РИА Новости
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В собственности у бизнесмена, заплатившего за сделку три миллиона рублей, оказались улицы Сосновая, Грушевая, Ореховая, Жасминовая, Еловая, Палисандровая, Пихтовая, Вересковая и другие. А в заложниках ситуации - жители четырех сотен домов, в которых проживают более тысячи человек, в том числе семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды. Теперь перемещаться по улицам они могут только через кассу.

По словам председателя правления поселка Романа Чертова, ситуация конкурсного управляющего мало заботит, поскольку зона его ответственности - продажа активов в интересах кредиторов. Городские власти брать дороги и сети на баланс не торопятся. Хождения по инстанциям ни к чему не привели. Чиновники, стражи порядка и регистрации развели руками, не усмотрев особых нарушений в действиях нового владельца территории. В поисках справедливости собственники обратились в арбитражный суд.

- Для этого имеются все основания, - сообщил "РГ" защищающий интересы жителей "Зеленой долины" юрист Юрий Гебаур. - По закону территории общего пользования (к которым относятся коммуникации, дороги и улицы) не только не подлежат приватизации, но и должны быть общедоступными для неограниченного круга лиц. Пользоваться ими имеют право все жители поселка без всяких ограничений. Общественные территории должны находиться в ведении органа местного самоуправления. И не могут передаваться частному лицу по договору купли-продажи.

Сам предприниматель для комментариев оказался недоступен.

Общество Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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