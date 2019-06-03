Говорят, что климат в России очень удобен для войны с неприятелем, - перешептывались промокшие зрители во время "Классики на Дворцовой", уникального крупнейшего в Европе оперного гала. Он проходит в Санкт-Петербурге седьмой год, и погода не всегда способствует, но петербуржцам климат не указ. По инициативе мэрии и при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга . "Dance Open фестиваль" собрал на самой красивой площади России цвет мировой оперы и вопреки прорвавшемуся небу устроил грандиозный праздник.

Артисты и зрители мокли весело, делились плащами и зонтами, пели, играли и хлопали, не экономя сил, словом, сполна поддержали статус культурной столицы. А поскольку в городе уже туристический сезон, самое сильное впечатление от гала получили иностранные гости: ливень стеной, на сцене искрит шикарный Тореадор - Ильдар Абдразаков, громадная запруженная площадь подпевает и вопит от восторга.

Гала не стал собранием исполнений. Почти три десятка номеров смотрелись как связанные друг с другом части спектакля

Не все были так храбры: любимица Петербурга Анна Нетребко, "наша Аня" отказалась от концерта в последний момент. Имела право, рисковать голосом никто не обязан, но зрители были расстроены. Впрочем, на гала и так слепило глаза от звезд, одной больше, одной меньше - такому изысканному репертуару мог бы позавидовать самый престижный театр. Звезды просто ответили ожиданиям своих отныне и надолго верных зрителей.

Обычно формат оперного гала да еще на открытом воздухе диктует хит-набор, и здесь тоже не обошлось без обожаемых публикой оптимистичной Funiculi, Funicula от всей сборной голосов и "Сердце красавицы склонно к измене". Но пели, как говорят артисты, на чистом сливочном масле, а именитый живчик-тенор Рене Барбера влегкую соблазнил дамский партер. Этот трижды лауреат конкурса Пласидо Доминго Operalia и любимец престижнейших сцен мира приехал в Петербург впервые и сделал все всерьез, кроме арии Герцога, исполнив сложнейшую арию Тонио из "Дочери полка" Доницетти с каскадом верхних нот и солнечными неаполитанскими песнями на десерт.

Соревноваться с ним в темпераменте мог бы Артуро Чакон-Крус, но организаторы грамотно развели голоса и репертуар: завсегдатай Ла Скала и американских театров сосредоточился на классической оперетте, легкой для публики, но не для певцов.

А еще Петербургу представили в лучшем свете его будущего любимца, выпускника Петербургской консерватории Алексея Лаврова, пока что больше известного в Метрополитен-опера, чем дома. И трех прекрасных дам: хорошо известная меломанам Екатерина Сергеева поддержала коллег в Дуэте цветов из "Лакме" Делиба, а хрупкая точеная с гибким воздушным голосом Мария Алеида добавила к тому раритетную Каватину Линды Доницетти и Вальс Ядвиги из "Робинзона Крузо" Оффенбаха. Не побоялась сложной акустики и драматическое сопрано Мария Мудряк, взявшись за Вальс Джульетты Шарля Гуно. Но хедлайнеры остались хедлайнерами, как камертон настроив уровень гала. Вот уж они могли себя пожалеть - давно все в порядке и с профессиональной репутацией, и с народной любовью, но не пожалели.

Сопрано Вероника Джиоева со всей своей густой обертоновой мощью выдала обворожительную Casta Diva и любящую Лауретты из "Джанни Скикки". Ну и громадный, сногсшибательно обаятельный Ильдар Абдразаков не только побаловался Тореодором, но и представил адские Куплеты Мефистофеля из "Фауста" Гуно. На них, кстати, бурно отреагировал весь вечер усмирявший Симфонический оркестр Михайловского театра и Молодежный хор "СоГласие" маэстро Михаил Татарников.

Гала не стал собранием исполнений. Устроители "Классики на Дворцовой" продумали театральное действо с крепкой драматургией и всеми необходимыми "открытой классике" атрибутами: видео, костюмы, умная световая партитура - почти три десятка номеров смотрелись как связанные друг с другом части спектакля. Кроме живого оркестра весь вечер сцену украшали артисты Михайловского, театра "Тодес" и Театра балета им. Якобсона.

Полонез из "Евгения Онегина" вначале и финальный Вальс Георгия Свиридова к "Метели" как-то очень корректно и точно подчеркнули время и место действия. Вживую оперную феерию посмотрели почти полмиллиона человек. Культурная столица в порядке, и никакие обстоятельства с этим не поспорят.