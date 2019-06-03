В центре Петербурга поселился тюлененок

В Петербурге у Петропавловской крепости заметили молодого тюленя. Он живет в центре города как минимум две недели.

Как сообщают в "Фонде друзей балтийской нерпы", ночами тюлененок спит под крепостными стенами, а днем уплывает.

Зоозащитники полагают, что малыш не здоров и просят горожан, которые увидели животное, обращаться в организацию.

Стоит отметить, что ластоногие нередко приплывают в центр Петербурга. Так, зимой под одним из городских мостов завелся тюлень. Он приноровился охотиться в Неве и отдыхать на льдине, ничуть не смущаясь удивленных взглядов петербуржцев. В прошлые годы тюлени также регулярно появлялись на городских набережных.

Правда, для ластоногих центр Петербурга - не самое удобное место. Нева - судоходная река. Днем в центре города курсируют прогулочные катера и яхты, ночью проходят круизные и грузовые суда. Винты катеров, следы топлива, шум, - все это может представлять существенную опасность для тюлененка.