Новости

Выбор между зимним и летним временем поставил страны ЕС в тупик 17:20
Латвия намерена развивать экономические отношения с Россией 17:15
Наскальные рисунки в Турции оказались изображением катастрофы 17:12
Развенчан популярный миф о майя 17:11
В Петербурге вновь открылось кафе, где бесплатно кормят пенсионеров 17:10
В центре Петербурга поселился тюлененок 16:52
В Ижевске СК проверит информацию о привязанном к кровати пациенте 16:49
Заведется ли машина после мойки салона внутри под давлением 16:41
Путин откроет памятник героям сопротивления в концлагерях 16:25
Умер последний участник Керченско-феодосийского десанта 16:20
На Ямале завели дело об убийстве участковых и жены одного из них 16:15
ВЦИОМ: Молодежь мечтает о космосе больше, чем "поколение Гагарина" 16:03
В Дагестане четыре человека пострадали от взрыва газа 16:00
Обнаружены подлинные артефакты графа Дракулы 16:00
Володин заверил сербских депутатов в поддержке со стороны России 15:51
Зеленский назначил пресс-секретаря 15:50
В Беларуси разработают гоночный электромобиль 15:50
На Красной площади объявлена эвакуация 15:38
Володин раскритиковал позицию ЕС и США по Косово 15:35
В Москве увековечат память о чемпионате мира по футболу 2018 года 15:28
В Петербурге ушел из жизни известный скульптор Владимир Горевой 15:18
Во Франции найден богатый клад с запрещенными 500 лет назад монетами 15:15
На ПМЭФ-2019 обсудят роль женщин в экономике 15:05
Россия объявила набор космонавтов для полета на Луну 15:03
Знаменитого мамонтенка Любу привезут в Екатеринбург 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
03.06.2019 16:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре Петербурга поселился тюлененок

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге у Петропавловской крепости заметили молодого тюленя. Он живет в центре города как минимум две недели.

Как сообщают в "Фонде друзей балтийской нерпы", ночами тюлененок спит под крепостными стенами, а днем уплывает.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Белая медведица из Ленинградского зоопарка переехала в новый вольер

Зоозащитники полагают, что малыш не здоров и просят горожан, которые увидели животное, обращаться в организацию.

Стоит отметить, что ластоногие нередко приплывают в центр Петербурга. Так, зимой под одним из городских мостов завелся тюлень. Он приноровился охотиться в Неве и отдыхать на льдине, ничуть не смущаясь удивленных взглядов петербуржцев. В прошлые годы тюлени также регулярно появлялись на городских набережных.

Правда, для ластоногих центр Петербурга - не самое удобное место. Нева - судоходная река. Днем в центре города курсируют прогулочные катера и яхты, ночью проходят круизные и грузовые суда. Винты катеров, следы топлива, шум, - все это может представлять существенную опасность для тюлененка.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Косачев: Для снижения зарубежного влияния в Сирии нужно побороть терроризм
Huawei купила российскую технологию распознавания лиц
Умер актер Геннадий Матвеев