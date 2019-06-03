В Петербурге вновь открылось кафе, где бесплатно кормят пенсионеров

В Петербурге на Васильевском острове вновь открылось кафе "Добродомик", где бесплатно кормят горячими обедами пожилых людей. Полторы недели назад заведение прекратило свою работу.

Как сообщила на странице заведения в социальной сети руководитель "Добродомика Александра Синяк, претензии к кафе возникли у проверяющих инстанций, сейчас все вопросы сняты и кафе ежедневно будет продолжать кормить пенсионеров.

Сама Александра называет это знаком уважения к старшему поколению. В кафе с пожилых посетителей не требуют никаких справок, подтверждающих сложное материальное положение, не записывают данных. Люди просто приходят пообедать и пообщаться.

Изначально Александра не планировала, что ее заведение будет благотворительным. Но вскоре после открытия она заметила, что многим пожилым людям сложно заплатить за обед. И петербурженка приняла решение: кормить их бесплатно. Слухи в пятимиллионном городе распространяются быстро, и вскоре в "Добродомик" стали ходить сотни льготных посетителей в день.

Появились и желающие помочь. Ряд поставщиков стали предоставлять кафе существенные скидки, какие-то организации и вовсе были готовы предоставлять продукты бесплатно. Также пришли в кафе волонтеры, они безо всякой оплаты взялись обслуживать столики. Конечно, такой бизнес не приносил заметных прибылей, но стал важной социальной инициативой.

Две недели назад в кафе нагрянули проверяющие из районной администрации. Был выявлен целый ряд нарушений, начиная от надписи на стене кафе, и заканчивая тем, что волонтеры-официанты не носят колпаков. Владелицу напугали тем, что сумма штрафов может достигнуть 700 тысяч рублей и женщина приняла решение закрыть "Добродомик". Эта новость всколыхнула Петербург. Возмущенные посетители назвали закрытие кафе несправедливым, районные власти также заявили, что не хотели, чтобы "Добродомик" прекратил свою деятельность.

В итоге ситуация разрешилась. Кафе вынесли два предупреждения, нарушения были устранены. Штрафовать предпринимательницу никто не стал. Сейчас кафе работает в обычном режиме, а создатели заведения подумывают над тем, чтобы открыть еще один "Добродомик" в другом районе города.