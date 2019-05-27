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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургский "ДоброДомик" возобновит бесплатные обеды 3 июня

Текст: Ольга Штраус (Ольга Штраус, Санкт-Петербург)

Владельцы кафе петербургского кафе "Добродомик" возобновят бесплатные обеды для пожилых жителей города 3 июня. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила владелица заведения Александра Синяк.

- Сейчас нам представили протокол о двух административных нарушениях,- сказала она. - Но мы их устраним, и с понедельника бесплатные благодарные обеды в нашем кафе возобновятся.

Фото: PHOTOXPRESS
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Напомним, о замечательной инициативе супругов Александры Синяк и Евгения Гершевича, "РГ" написала еще 11 октября 2018 года в статье "Все началось с одного обеда". Их кафе ежедневно по будням кормило бесплатными обедами пожилых петербуржцев. Ежедневно сюда приходили от 300 до 500 человек. При этом никаких справок о доходах владельцы не спрашивали, просто таким образом выражали благодарность старшему поколению.

Но власти Василеостровского района после проведенных проверок обнаружили ряд нарушений: дизайн вывески не соответствовал  фасаду дома, на стене кафе неизвестные нарисовали граффити, и оно осталось не закрашенным. Вменили в вину владельцам кафе и тот факт, что официанты ходят без головных уборов.

За "ДоброДомик" вступилась общественность Санкт-Петербурга, возмущение горожан дошло до врио губернатора Александра Беглова. Он поручил администрации Василеостровского района помочь необычному кафе продолжить работу. На своей странице в "Вконтакте" Александр Беглов пообещал горожанам, что кафе закрыто не будет, и он лично проследит за судьбой заведения.

И вот сейчас конфликтная ситуация, похоже, разрешилась: Александра Синяк заверила пенсионеров, что благотворительные обеды в ближайший понедельник возобновятся: ведь неустранимых нарушений в работе кафе нет.

Более того, в сентябре Синяк и Гершевич планируют открытть еще один "ДоброДомик", на улице Тухачевского. Сейчас в этом помещении силами добровольцев проводится ремонт. Помочь своим участие в нем или оказать финансовую помощь проекту может любой желающий.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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