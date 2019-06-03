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03.06.2019 11:42
Проект: В регионах

Гонки на тракторах под Ростовом посетили 40 тысяч человек

Текст: Николай Грищенко
Единственные в России XVII тракторные гонки "Бизон-трек-шоу-2019" в Ростовской области посетили 40 тысяч человек. Как говорят эксперты, благодаря активности организаторов и поддержке правительства Ростовской области это мероприятие стало одним из известных и массовых на юге страны.

В нынешнем году на трассу вышли 33 механизатора из Крыма, Ростовской и Московской области, Ставрополья и Кубани. Они боролись за главные призы, предоставленные правительством Ростовской области: белорусские трактора МТЗ-82 и МТЗ-81, трактор Ant-Zetor 4135F и разбрасыватель удобрений. Стоимость призового фонда - около семи миллионов рублей.

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский отметил, что повышение престижа сельских тружеников и оснащение хозяйств новой техникой являются приоритетным направлением в работе правительства и губернатора региона Василия Голубева.

- Такие мероприятия повышают престиж сельского труда, позволяют увидеть горожанам, какие герои работают на земле, и понять, что их нужно уважать и гордиться ими, - добавил министр, выступая перед участниками. - "Бизон-трек-шоу", в первую очередь, направлен на популяризацию профессии механизатора и привлечение молодежи в агропромышленный комплекс. Поэтому, чтобы придать участникам тракторных гонок не только моральное, но и материальное удовлетворение, правительство Ростовской области выделило средства на приобретение главных призов.

Основной акцент в тракторных соревнованиях был сделан на скорости и очной борьбе. Гонщикам надо было пройти трасу длиной десять километров и преодолеть крутые повороты, трамплины, водные препятствия и скоростные участки. На чрезвычайно извилистой дороге механизаторы развивали скорость до 80 километров в час.

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В итоге звание лучшего тракторного гонщика страны 2019 года по результатам напряженной борьбы завоевал Вячеслав Миронов из Московской области. Ему вручили ключи от российско-чешского трактора Ant-Zetor мощностью 136 лошадиных сил. Второе место и трактор МТЗ-82.1 досталось механизатору из Неклиновского района Ростовской области Эдильбию Караянову. Бронзовым призером и обладателем трактора МТЗ-80.1 стал Юрий Архипцев из Ставропольского края. Механизатор Роман Струк из Тацинского района Ростовской области, занявший четвертое место, получил в награду разбрасыватель удобрений.

Справка

Всего с 2002 года соревнования сельских механизаторов посмотрели около 500 тысяч зрителей. Среди них были туристы не только изо всех российских регионов, но и граждане Германии, Голландии, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, Великобритании, США, Южной Кореи, Бразилии и Аргентины.

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