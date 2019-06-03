Помощь врачей понадобилась десяти пострадавшим в ДТП на Дону

Из 15 пострадавших в столкновении рейсового автобуса с грузовиком в Аксайском районе Ростовской области 10 человек госпитализировали. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

Напомним, авария произошла в воскресенье на 1049-м километре трассы М-4 "Дон", возле поселка Красный Колос. Автобус, следовавший из областного центра в Новочеркасск врезался в большегрузный автомобиль MAN. После этого пассажирское транспортное средство по касательной зацепило стоящие машины Kia Rio и Renault.

Состояние десяти госпитализированных оценивают как средней степени тяжести, стабильное. Пятеро детей переведены из Аксая и Новочеркасска в областную детскую больницу. В аксайской ЦРБ района и больнице скорой медицинской помощи Новочеркасска остаются соответственно три и два человека.