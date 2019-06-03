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03.06.2019 18:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме оценили назначение Кучмы в контакт-группу по Донбассу

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого новый глава государства Владимир Зеленский назначил представителем в контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе, один из немногих, с кем можно нормально вести переговоры, заявил в комментарии RT депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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- Кучма - уже знакомое лицо на переговорах по Донбассу. Он один из немногих украинских политиков, с кем Донбасс и Россия могли бы нормально разговаривать, - считает Бальбек.

Депутат отметил, что при Порошенко голос и мнение Кучмы не имели особого значения, но сейчас ситуация может измениться.

- Экс-президент Украины не оставил откровенно негативного впечатления о своей персоне среди участников переговоров. Он, скорее, олицетворяет ту Украину, которую мы помним до "майдана", - добавил Бальбек.

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