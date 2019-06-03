В Госдуме оценили назначение Кучмы в контакт-группу по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого новый глава государства Владимир Зеленский назначил представителем в контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе, один из немногих, с кем можно нормально вести переговоры, заявил в комментарии RT депутат Госдумы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек.

- Кучма - уже знакомое лицо на переговорах по Донбассу. Он один из немногих украинских политиков, с кем Донбасс и Россия могли бы нормально разговаривать, - считает Бальбек.

Депутат отметил, что при Порошенко голос и мнение Кучмы не имели особого значения, но сейчас ситуация может измениться.

- Экс-президент Украины не оставил откровенно негативного впечатления о своей персоне среди участников переговоров. Он, скорее, олицетворяет ту Украину, которую мы помним до "майдана", - добавил Бальбек.