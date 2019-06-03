Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.

По словам Кучмы, Зеленский предоставил ему широкие полномочия в принятии решений. "Раньше я работал в качестве свадебного генерала, сейчас буду работать на благо страны", - сказал он.

Кучма выезжает в Минск, где уже 5 июня состоится заседание контактной группы. Там он намерен озвучить ряд инициатив, центральной из которых будет предложение о прекращении огня на летний период сбора урожая.

Одним из главных должен стать вопрос безопасности в целом. Второй президент Украины намерен поднять его во время переговоров в столице Беларуси. По словам Кучмы, есть вопросы, которые требуют законодательного урегулирования со стороны Украины.

Кучма вышел из переговорной группы в Минске в октябре прошлого года из-за "критического возраста". Он работал спецпредставителем Украины в контактной группе около четырех лет и добился возвращения домой почти трех тысяч пленных украинских военных.