На Ямале завели дело об убийстве участковых и жены одного из них

По факту обнаружения в Ноябрьске тел двух участковых и супруги одного из них возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета ЯНАО, сегодня около десяти часов утра в салоне машины, который была припаркована за зданием котельной, нашли тело сотрудника полиции 1985 года рождения - он был смертельно ранен в грудь из огнестрельного оружия. Примерно в это же время в здании опорного пункта обнаружено тело второго участкового 1989 года рождения, он погиб от выстрела в голову.

Кроме того, найдена погибшей супруга одного из полицейских, также - со смертельными огнестрельными ранениями. Ее тело нашли в квартире.

На местах работают три следственно-оперативные группы. В Ноябрьск дополнительно выехали специалисты отдела криминалистики следственного управления.