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03.06.2019 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области осужден пожизненно орудовавший 22 года маньяк

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: СК по Свердловской области Фото: СК по Свердловской области
Фото: СК по Свердловской области

В Свердловской области вынесли приговор по делу о маньяке, который на протяжении 22 лет совершил множество тяжких преступлений - убийство, покушения и изнасилования.

Напомним, фигуранта 1970 года рождения задержали 11 января 2018 года в Полевском. В 2009 году он вышел из тюрьмы, где отсидел 15 лет за убийство, изнасилования и несколько разбойных нападений. На воле нигде официально не работал и не имел постоянного жилья.

С декабря 2009 по сентябрь 2014 годов маньяк орудовал на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга. Чаще всего он нападал в районе автомобильных мостов и транспортных развязок.

Фото: iStock
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"Как правило, злоумышленник грабил своих жертв и совершал различные преступления сексуального характера, в ряде случаев угрожал убийством. Пострадавшими признаны 12 девушек и молодых женщин. Одна из них от полученных травм скончалась", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Одну из женщин фигурант убил вечером 26 декабря 2009 года, когда она шла пешком с работы из магазина на улице 40 лет Комсомола на станцию электрички, чтобы уехать домой в поселок Гагарка.

Последней жертвой преступника чуть не стала еще одна местная жительница: он напал на нее ночью 14 сентября 2014 года в кустах у дома на улице Плавильщиков в Екатеринбурге. Женщине удалось отбиться.

Для поиска преступника были взяты образцы ДНК семи тысяч мужчин. Проверялась версия, что за эти годы насильник и убийца уже умер - чтобы подтвердить или опровергнуть этот сценарий, были изучены образцы генетического материала трупов, схожих с подозреваемым по приметам. В итоге ДНК-профиль одного из проверяемых совпал с образцами, изъятыми по нескольким уголовным делам.

Сегодня суд вынес серийному маньяку приговор: пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима. Он признан виновным в убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ), покушении (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ), разбое (ст.162 УК РФ), изнасилованиях (ст.131 УК РФ) и насильственных действия сексуального характера (ст.132 УК РФ).

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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