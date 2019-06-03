Роскачество предупредило о возможных проблемах при установке iOS 13

Сегодня вечером состоится презентация Apple новой версии операционных систем - iOS 13.

В связи с этим в Роскачестве рассказали, какие риски для пользователей могут возникнуть при тестировании и как обезопасить свой девайс.

Как отметил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачество Антон Куканов, ведомство предостерегает всех пользователей iOS-устройств от установки бета-версий iOS 13, предназначенных для разработчиков и публичного тестирования, так как они могут иметь проблемы с корректностью и стабильностью работы и обычно содержат ошибки, которые, в свою очередь, могут привести к уязвимости устройств.

"Мы рекомендуем дождаться выхода финальной версии в сентябре и уже тогда установить новую операционную систему от Apple",- сказал он.

Он также уточнил, что непосредственно перед установкой, в том числе финальной версии, желательно сделать резервное копирование своего гаджета через iTunes или iCloud, чтобы иметь возможность восстановить данные в случае, если во время установки обновления произойдет сбой.