Toyota назвала российские цены на новую Supra

Компания Toyota объявила российские цены на новую Supra. Спорткар можно будет купить у нас от 5 534 000 рублей. Также сегодня начался прием заказов на легендарную модель.

Автомобиль в России представлен в двух версиях: Passion и A90 Edition. В честь возвращения Toyota Supra на рынок после 17-летнего отсутствия было выпущено 90 специальных экземпляров модели (A90 Edition), только три из которых предназначены для РФ.

Коллекционная версия A90 Edition получит эксклюзивную окраску кузова серой матовой эмалью Matt Storm Grey, чёрные кованые колёсные диски и красный кожаный салон. Стоимость этой версии будет объявлена позже.

Автомобиль создан специалистами тойотовского спортивного подразделения Gazoo Racing. В его основе лежат узлы и агрегаты соплатформенной BMW Z4 нового поколения.

Новая Supra получила 3-литровый бензиновый двигатель с двухпоточным турбонагнетателем, непосредственным впрыском топлива и системой изменяемых фаз газораспределения. В паре с 8-ступенчатой коробкой передач этот мотор мощностью 340 л.с. и максимальным крутящим моментом 500 Нм обеспечивают новой Supra отличную динамику. С места до 100 км/ч спорткар разгоняется за 4,3 секунды, ограничение максимальной скорости - 250 км/ч., при этом предел скорости не установлен.

Особое внимание производитель уделил управляемости автомобиля и устойчивости в поворотах. Колесная база составляет 2 470 мм, а соотношение этой величины к колее - 1,55. Это один из самых маленьких показателей среди спортивных автомобилей массового производства, что как раз и позволяет уверенно выполнять повороты на большой скорости.

Напомним, продажи спорткара пятого поколения будут осуществлять 13 официальных дилерских центров марки в России. Специально для этого автомобиля также будет запущено онлайн-бронирование на российском сайте японской компании.