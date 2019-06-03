В Минске ожидают визита президента Таджикистана

В белорусской столице ожидают с визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом стало известно 3 июня на встрече Александр Лукашенко с послом этой центральноазиатской республики Махмадшарифом Хакдодом, передает пресс-служба президента.

Планируется, что лидер дружественного государства СНГ посетит РБ накануне закрытия II Европейских игр. "Эмомали Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда", - отметил в ходе беседы с дипломатом Лукашенко, добавив, что особенно важно обсудить главам обеих стран вопросы двустороннего взаимодействия и ход выполнения последних договоренностей.

"У нас есть дорожная карта, ее надо строго реализовывать - это выгодно и нам, и вам", - подчеркнул президент. Во время встречи затрагивалось вопросы развития промышленной кооперации между странами, в том числе, работа сборочного производства белорусской тракторной техники в городе Гиссар. В этом году, уточнил Лукашенко, они уже выпустили пятьсот тракторов. "Мы готовы и дальше развивать совместное предприятие, как и договаривались", - подтвердил белорусский руководитель.

Правда, наряду с позитивными примерами в двусторонних отношениях он высказал и настороженность из-за падения товарооборота с Таджикистаном, который в истекшем году составил $37,4 млн, сократившись почти на 13 процентов. При этом белорусский экспорт достиг $33,4 млн, а импорт - $4 млн.

К сожалению, и в текущем году взаимная торговля между странами показывает не лучшие показатели. В первом квартале, по данным статистики, товарооборот снизился до $8,1 млн, составив лишь 70,3 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Над этими вопросами МИД и правительствам обеих стран надо дополнительно поработать и надо "активнее выходить на рынки третьих стран с совместной продукцией", резюмировал руководитель РБ.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Беларусь традиционно поставляет в Таджикистан тракторы и тягачи, древесно-стружечные плиты, ковры и напольные покрытия, шины. Из Душанбе импортируются сушеные фрукты и плоды, орехи, хлопковое волокно, хлопчатобумажная пряжа и текстильная одежда.