В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным метеорологов, высокая пожароопасность связана с температурой воздуха и сильным ветром. Предупреждение действует до утра вторника включительно.

Впрочем, в ближайшие дни, аналогичные предупреждения также будут появляться, связано это с прогнозом погоды, по которому в середине недели ожидается жара выше +30 градусов, что будет превышать норму на 8-10 градусов.

При этом осадков в ближайшие пять суток не ожидается, зато ветер временами может быть сильным, с порывами до 17 м/с. Такую погоду принесет обширный западный антициклон. Продержится жара до пятницы, затем "накал" спадет, и в выходные не выше +23…+24.