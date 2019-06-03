В России стартовали продажи обновленного Kia Soul

Российские дилеры Kia открыли продажи третьего поколения городского кроссовера Kia Soul.

Как уточнили в пресс-службе компании, обновленный Soul построен на новой модульной платформе K2. Автомобиль на 56 мм длиннее предыдущей версии; на 30 мм увеличена колесная база. Производители сделали более широкой дверь багажника, благодаря чему увеличился его объем. Габариты третьего поколения Soul - 4 197 x 1 801 x 1 600 мм.

На отечественном рынке автомобиль представлен в 11-ти комплектациях. Российские дилеры предлагают три варианта двигателей. Все они четырехцилиндровые и бензиновые. 1,6-литровая версия мотора MPI мощностью 123 л.с. идет в паре с механической, либо автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.

2-литровый силовой агрегат MPI на 150 л.с. комплектуется только 6-ступенчатым автоматом. Самый мощный двигатель, 1,6 T-GDI с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива на 200 л.с., в версии GT Line идет с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с двумя сцеплениями.

Во всех комплектациях Soul третьего поколения имеет ABS, систему курсовой устойчивости ESC, систему активного управления VSM, ассистента экстренного торможения BAS и старта на подъеме НАС, систему мониторинга давления в шинах TPMS, дисковые передние и задние тормоза, шесть подушек безопасности. Автомобиль оснащен мультифункциональным рулевым колесом c возможностью регулировки положения руля по высоте и вылету.

Самая мощная версия Soul, GT Line, не имеет люка и рейлингов на крыше. Автомобиль отличается оригинальным дизайном переднего и заднего бампера и колесных дисков, имеет сдвоенную выхлопную трубу, глянцевую отделку решетки радиатора с хромированной окантовкой и красные декоративные вставки. Сиденья получили комбинированную отделку из кожи и ткани с красной прострочкой. Еще одна особенность этой версии - спортивный руль GT Line с усеченной в нижней части формой обода.

Цены на Kia Soul варьируются от 1 029 900 до 1 629 900 рублей. Производство кроссовера налажено на заводе "Автотор" в Калининграде.