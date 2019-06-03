Водителям фур и автобусов готовят новые штрафы

Водители фур будут привлекаться к ответственности, если они более чем одну минуту ехали со скоростью, превышающей 90 км/ч. Также появится дифференцированная ответственность за нарушение режима труда и отдыха в зависимости от того, кто является нарушителем: водитель, должностное или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель.

Все это заложено в новых законодательных актах, которые были подготовлены министерством транспорта. Один из них - это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые готовятся ко второму слушанию в Госдуме. Об этом на VI Международной конференции по тахографии рассказал замдиректора департамента минтранса Владимир Луговенко.

Этот законопроект разграничивает ответственность между водителем и перевозчиком. Так, согласно ему водитель будет отвечать за управление транспортным средством без тахографа или за нарушения требований использования этого прибора. А его работодатель - должностное лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - будет отвечать за то, что выпустил на линию машину без тахографа или с нарушениями требований к нему. Сейчас все это свалено в одну кучу в статье 11.23 КоАП. Именно ее предлагается переписать.

За несоблюдение норм времени управления машиной и отдыха будет отвечать как водитель, так и его работодатель. Одновременно следует подумать, как сделать эту ответственность дифференцированной. Водитель по каким-то обстоятельствам не смог соблюсти режим труда и превысил его на 10 минут. "Ладно, - думает водитель, - что 10 минут, что 2 часа, какая разница? Нарушение уже есть." Сейчас принцип именно такой: что на 10 минут превысил режим, что на 5 часов - разницы никакой, штраф от тысячи до трех тысяч рублей уже заработал. Поэтому можно гнать дальше до потери пульса. Дороже двух тысяч рублей это нарушение не обойдется.

В режиме реального времени можно будет отследить информацию о любом грузовике или автобусе, оборудованном тахографом

Именно по этой причине и необходимо введение дифференцированного наказания. За 10 минут нарушения водитель получит один штраф. Час ему обойдется гораздо дороже, а два часа пробьют серьезную брешь в бюджете. Кроме того, за нарушение этого режима ответит еще и работодатель. Ведь зачастую нанимателям не важно, как водитель работает и отдыхает. Лишь бы вовремя груз доставлял. Нужно сделать так, чтобы и работодатель следил за тем, чтобы водитель лишний раз не перерабатывал.

Еще два проекта поправок в законодательство внесены сейчас в правительство. Один из них - о поправках в Закон "О безопасности дорожного движения" - предусматривает создание государственной автоматизированной информационной системы по учету сведений, регистрируемых тахографами. По сути, это создание онлайн-тахографии. Планируется, что в режиме реального времени можно будет отследить информацию о любой машине, оборудованной тахографом. Правда, для этого требуется, чтобы тахограф сам передавал информацию. Над этим сейчас работают.

При этом оператор этой информационной системы обязан будет передавать информацию о нарушениях в ГИБДД и органы Ространснадзора.

Второй законопроект вносит поправки в КоАП. В них предлагается установить возможность использования данных, переданных тахографом в автоматическом режиме, в качестве доказательства по административному делу. Также предлагается установить ответственность за непредоставление сведений об автомобиле, оборудованном тахографом, в эту систему, о самом тахографе и о нарушениях, тахографом зафиксированных.

Также этими поправками вводится штраф за то, что тахограф зафиксировал движение со скоростью, превышающей 90 км/ч, более одной минуты. Напомним, что для грузовиков и автобусов в России установлена максимальная скорость передвижения по загородным дорогам - 90 км/ч. Даже если эти транспортные средства двигаются по автомагистралям, на которых общее ограничение максимальной скорости 110, а то и 130 км/ч.

Есть вероятность, что при реализации всех этих законопроектов грузовики и автобусы станут самым безопасным транспортом. Ведь за их передвижением будет установлен практически тотальный контроль. Но для этого требуется выполнить еще одно условие - все грузовики и автобусы должны быть оборудованы тахографами. Пока эти приборы устанавливаются не на всех автомобилях. Впрочем, уже в ноябре этого года устанавливать тахографы на свои грузовики и автобусы должны будут не только юрлица и индивидуальные предприниматели, но и физические лица. А с 1 июля 2020 года тахографы должны будут устанавливаться и на городские автобусы.