Володин посетил сотрудника миссии ООН в больнице Белграда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Сербию посетил в больнице Белграда российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.

"Необходимо, что ООН признала, что вы, их сотрудник, дипломат, пострадали, так как делали все, чтобы нормы международного права исполнялись на территории Косово. И признали, что вы противостояли вооруженному беспределу", - сказал Володин раненому дипломату.

"Вы как наш гражданин, как участник миссии ООН выполняли свой долг", - подчеркнул он.

Глава нижней палаты российского парламента пожелал раненому россиянину скорейшего выздоровления.

Напомним, 28 мая косовский спецназ задержал и избил россиянина Михаила Краснощекова. Как российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков имеет дипломатический иммунитет. Сейчас он проходит лечение в одной из больниц Белграда.

