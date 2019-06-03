Врач рассказал, кому следует забыть про загар

Заболеваемость раком кожи - меланомой - растет год от года. Количество диагностированных случаев выросло на 40,3 процента, а смертность - на 13,4 процента, рассказал aif.ru главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

Меланома - одна из агрессивных форм рака: спасти человека можно, если диагноз поставлен на ранней стадии. На 74 процента риск возникновения этого заболевания увеличивает загар. Меланома выглядит как неоднородного цвета пятнышко на коже, с неровными границами и ассиметричной формой. Врачи советуют наблюдать за всеми родинками на теле.

Если родинка (невус) начала менять цвет или расти, а также была травмирована - это повод обратиться к дерматологу-онкологу. Появление новых родинок после 25 лет также опасный сигнал. Если вы насчитали у себя больше 30 невусов, то солнце вам категорически запрещено.

Однако многие все предостережения врачей не воспринимают серьезно: летом пляжи забиты загорающими, и далеко не у каждого, к счастью, будет поставлен страшный диагноз. Дело в том, что способность относительно безопасно загорать - генетическая. Не так давно сотрудники медико-генетического центра Genotek обследовали почти 6 тысяч россиян: оказалось, что генетическая защита от солнечных ожогов есть только у 1,5 процента участников эксперимента.

А вот 4 процента оказались в группе наименее защищенных: у них обнаружились мутации в генах, ответственных за синтез меланина. Это значит, что в одних и тех же условиях одни люди могут получить красивый загар, а другие - серьезные солнечные ожоги.

В любом случае, загорать врачи рекомендуют осторожно. Относительно безопасные часы - с 9 до 11 и с 16 до 18, и то при наличии солнцезащитного крема.