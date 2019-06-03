Вышел первый трейлер фильма "Форд против Феррари" с Бэйлом и Дэймоном

Плотный актерский состав, ряд эффектных сцен и общая атмосфера технофильских услад будоражат понимающего зрителя в первом трейлере биографической ленты "Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari, также известна как "Дерзкий вызов"). Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox.

В главных ролях - лауреат "Оскара" Мэтт Дэймон, сыгравший "фордовского" конструктора Кэррола Шэлби, и совершивший очередную боди-трансформацию (говорит, что теперь уже - в последний раз) лауреат "Оскара" Кристиан Бэйл. Он сыграл "бесстрашного британского автогонщика" Кена Майлса.

Им вместе предстоит "сразиться с законами физики и своими внутренними демонами" - с целью создать революционный автомобиль для Ford Motor. Который наконец-то смог бы составить достойную конкуренцию доминированию "Феррари" на гонках "на выживание" во Франции в 1966-м.

В других ролях: Джон "Каратель" Бернтал, Катрина Балф ("Супер 8"), Рэй МакКиннон ("Секретные материалы"), Джош Лукас ("Линкольн для адвоката").

Постановщик - Джеймс Мэнголд ("Поезд на Юму", "Логан").

Премьера в России - 14 ноября.