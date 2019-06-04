Ансамблю имени Игоря Моисеева рукоплескали в Азербайджане

Концерты ансамбля имени Игоря Моисеева с триумфом прошли в Баку в Центре Гейдара Алиева. Представление посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Последний раз ансамбль выступал в Баку 20 лет назад - в 1998 году моисеевцы приехали в столицу Азербайджана по личному приглашению лидера республики Гейдара Алиева в день его инаугурации.

Зрители во всем мире восторженно встречают выступления Igor Moiseyev Ballet. Критики высоко оценивают мастерство артистов, а зрители после концертов пишут восторженные отзывы, особенно подчеркивая многообразный диапазон танцев разных народов в репертуаре коллектива.

Бакинская публика также восторженно встретила выступления ансамбля, провожая артистов аплодисментами после каждого номера. Одна из зрительниц, Адиля Касумбейли после концерта сказала: "Великолепные танцы. Настоящее наслаждение смотреть балет Моисеева, - поделилась впечатлениями зрительница Адиля Касумбейли. - Молодеешь, когда смотришь, самой хочется танцевать".

Предыдущее приглашение ансамбля имени Игоря Моисеева на торжества по случаю инаугурации президента Азербайджана в далеком 1998 году также носило знаковый смысл. Ансамбль, как культурный посол России, вступил со зрителями Азербайджана в диалог на языке, не требующем перевода, создав очередной международный мост между нашими странами.

Нынешние концерты ансамбля были приурочены к важному событию − международной конференции "Нефть и Газ Каспия 2019". В мировой экономике серьезно обострилась ситуация вокруг нефти и газа, поэтому каждая встреча лидеров нефтегазовых компаний имеет важное значение. Концерты прошли при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) и ведущего российского Газпромбанка, который является стратегическим партнером ансамбля.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в своем выступлении отметил: "Наши культурные связи с Азербайджаном охватывают длительный период времени. Можно назвать, к примеру, советскую эпоху. Мы жили в одной стране, у нас были тесные связи. После распада Советского Союза культурные связи не были прерваны. Они сформированы на основе совместных интересов наших народов. Сейчас мы переживаем период активного развития гуманитарных отношений между нашими странами в разносторонних направлениях. Для нас важно, чтобы культурный обмен принял системную форму".

Igor Moiseyev Ballet, которым сегодня руководит ученица Игоря Моисеева, народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ Елена Щербакова, представил бакинским ценителям высокого искусства программу с классическими номерами коллектива. Вот некоторые из них: русский танец "Лето", ставший своеобразной визитной карточкой ансамбля, азербайджанский танец "Чабаны", сюита греческих танцев "Сиртаки", арагонская "Хота" на музыку Михаила Глинки, танец аргентинских пастухов "Гаучо", легендарное моисеевское "Яблочко".

Впервые на сцене Центра Гейдара Алиева была исполнена последняя работа ансамбля - премьера хореографической картины “Tango del plata” в постановке аргентинского хореографа Лауры Роатта. Вдохновляющий танец, в котором гармонично соединились традиции школы Игоря Моисеева и новаторские тенденции современной интерпретации народных танцев, неизменно вызывает восторг зрителей, наглядно убеждая, что искусство объединяет народы мира.