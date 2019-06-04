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Фото: Артем Геодакян/ ТАСС Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами. К ним относятся нефтегазовая промышленность, производство табачных изделий, финансовая и страховая деятельность... Я считаю, что уровень зарплат во многом зависит от уровня ответственности. И очень часто люди, которые заглядывают в чужие карманы, не представляют себе, с какими трудностями сталкивается человек, получающий большие деньги. Это происходит просто по причине неосведомленности некоторых граждан в том, что может произойти по вине того или иного работника и какие он испытывает риски. В зависимости от этих рисков вырастает и зарплата.

Но существуют еще и рабочие места, которые сами по себе стоят непомерных денег. Например, водитель карьерного самосвала. Человек, который отвечает за машину стоимостью более 400 миллионов. Если он ее сломает, бесполезно его сажать в долговую яму, судить, что-то еще с ним совершать плохое, потому как до конца своих дней, при любой зарплате, будучи водителем или специалистом другой профессии, он никогда не отдаст ту сумму, которая будет равна объему принесенного им ущерба. И именно поэтому на такие должности подбирают людей, которые берут на себя риски и за большие деньги с ними справляются.

Фото: iStock
Росстат назвал самые высокооплачиваемые отрасли

Если мы говорим о высшем менеджменте, то нужно понимать, что топ-менеджеры, как бы они ни раздражали простых работников огромными окладами, несут ответственность за них и за их зарплаты. И если вдруг директор какой-то крупной компании или предприятия, который получает, с точки зрения сотрудников, слишком высокую зарплату, совершит где-то какую-то ошибку, зарплаты огромного количества менеджеров среднего звена очень сильно пострадают.

Любой товар имеет свою цену. В данной ситуации человек - это тоже товар на рынке труда. Чем дороже этот товар, тем дороже за него платит покупатель (работодатель). Нужно понимать, что если эту цену платят, значит, товар действительно стоит этих денег. Вряд ли нашелся бы бизнесмен или работодатель, который заплатил бы сотруднику хорошие деньги просто так. Он должен быть не в своем уме, чтобы свой личный заработок, который он мог бы потратить на свои нужды, отдать человеку, который их не зарабатывает.

Иногда получается так, что какое-то дело, которым человек любил заниматься для души, даже если эта профессия не является высокооплачиваемой, начинает его кормить. Это хороший, но, увы, редкий пример. Если говорить обо мне, все начиналось с того, что я любил бродить по лесу.

В любом случае Господь смотрит на тружеников, пусть даже они и представители редких, невостребованных профессий, и помогает им. А бездельников очень не любит, ведь один из самых больших грехов - это безделье и праздность.

Экономика Работа Зарплата
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