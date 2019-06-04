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04.06.2019 18:52
Рубрика: Digital

Быстрее и темнее

Новая платформа iOS 13 для iPhone стала более скоростной и получила темную тему
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
Компания Apple на своем ежегодном мероприятии для программных разработчиков WWDC, которое проходит в американском штате Калифорния, представила новую версию операционной системы iOS 13, которая уже осенью будет доступна на большинстве смартфонов iPhone, начиная с iPhone 6s и iPhone SE. Последний входит в тройку самых популярных в России.
Siri научилась говорить почти как настоящий человек. Но только по-английски. Фото: EPA Siri научилась говорить почти как настоящий человек. Но только по-английски. Фото: EPA
Siri научилась говорить почти как настоящий человек. Но только по-английски. Фото: EPA

Самым долгожданным нововведением станет темная тема оформления, которая затронула практически все системные приложения Apple - фото, заметки, напоминания, раздел настроек и так далее. Такой режим гораздо комфортнее для глаз, когда пользуешься смартфоном в темноте, а смартфоны с экранами AMOLED (то есть iPhone X, XS и XS Max) смогут экономить заряд батареи.

Кстати, в грядущей версии Android 10 Q тоже появится темная тема.

Фото: Apple
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Другое важное изменение - это скорость работы. В Apple обещают, что приложения будут запускаться в два раза быстрее, а место, которое они занимают в памяти, сократится более чем в два раза. Кроме того, система распознавания лица Face ID начнет работать на 30 процентов быстрее.

Нововведения коснутся и множества других сервисов, встроенных в iOS. Например, в приложении "Фото" появится более мощный редактор снимков и видео, а искусственный интеллект научился выбирать в галерее удачные снимки и скрывать неудачные.

Голосовая помощница Siri в iOS 13 получит более естественный голос, а также возможность зачитывать сообщения из мессенджеров в наушники AirPods. Кстати, о наушниках - теперь один iPhone может "раздавать" звук сразу на две пары беспроводных AirPods. Можно смотреть один и тот же фильм или слушать трек вдвоем, достаточно просто поднести смартфоны друг к другу.

Неожиданный прорыв обнаружился в приложении "Файлы" - уже осенью оно будет поддерживать работу с внешними носителями информации - SD-картами и накопителями USB.

Фото: AP
Конец эпохи. Apple оставит без поддержки старые iPhone

"Сейчас золотое время для Apple. Доля iOS на ключевом рынке в США впервые за 7 лет приблизилась к 50 процентам. Испортить все сейчас может только торговая война с Китаем, поскольку это второй по важности рынок для Apple, - комментирует выход iOS руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. - И тем важнее, что новая iOS 13 получилась безусловно удачной и полностью угадывает ожидания пользователей в то непростое время, когда Apple начинает терять китайский рынок".

Эксперт отмечает, что почти все представленные функции в том или ином виде встречаются на Android-устройствах, но важно помнить, что свежая версия "андроида" установлена только на 10 процентах смартфонов.

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