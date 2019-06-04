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04.06.2019 18:27
Рубрика: Коммерческий транспорт

Дизайнер показал новое поколение легендарного УАЗ-469

Текст: Валерий Карташов
Фото: Drom.ru Фото: Drom.ru
Фото: Drom.ru

Независимый промышленный дизайнер Андрей Фандюхин решил пофантазировать и создал ремейк легендарного внедорожника УАЗ-469.

Виртуальный дизайн-проект УАЗ-469 "нашего времени" получил имя - "Bor". В этом названии зашифровано потенциальное позиционирование автомобиля - "для любителей выездов на природу".

Фото: vk.com / lada_granta_fl
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Ремейк 469-го Андрея Фандюхина имеет исключительно брутальные пропорции с ярко-выраженным капотом и небольшую площадь. Автор перенес на свой проект и основные стилистические особенности облика УАЗ-469: круглые фары в сочетании с горизонтальной решеткой радиатора, характерную подштамповку на боковинах, вырезы колесных арок в форме трапеции. С классическим "УАЗиком" также перекликаются "жабры"-отдушины в углах моторного отсека и косые разъемы дверей. Пластиковая крыша в проекте графически обыгрывает решение оригинальной тентовой крыши легендарного внедорожника.

В целом УАЗ-469 "нашего времени" отличается своей эстетической и технологической проработкой. К слову, в дизайне UAZ Bor можно разглядеть некое сходство с внедорожником Toyota FJ Cruiser. Такую машину можно было бы построить в виде реального экземпляра, при этом в стилистике она бы ничего не потеряла по сравнению с опубликованными рендерами.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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По задумке автора, автомобиль имеет рамное шасси с независимой передней подвеской с разрезной осью и с зависимой задней с неразрезным мостом.
Напомним, УАЗ-469 появился 1972 году, а с 2003-го выпускается его модернизированная версия "Хантер".

#УАЗ