Дизайнер показал новое поколение легендарного УАЗ-469

Независимый промышленный дизайнер Андрей Фандюхин решил пофантазировать и создал ремейк легендарного внедорожника УАЗ-469.

Виртуальный дизайн-проект УАЗ-469 "нашего времени" получил имя - "Bor". В этом названии зашифровано потенциальное позиционирование автомобиля - "для любителей выездов на природу".

Ремейк 469-го Андрея Фандюхина имеет исключительно брутальные пропорции с ярко-выраженным капотом и небольшую площадь. Автор перенес на свой проект и основные стилистические особенности облика УАЗ-469: круглые фары в сочетании с горизонтальной решеткой радиатора, характерную подштамповку на боковинах, вырезы колесных арок в форме трапеции. С классическим "УАЗиком" также перекликаются "жабры"-отдушины в углах моторного отсека и косые разъемы дверей. Пластиковая крыша в проекте графически обыгрывает решение оригинальной тентовой крыши легендарного внедорожника.

В целом УАЗ-469 "нашего времени" отличается своей эстетической и технологической проработкой. К слову, в дизайне UAZ Bor можно разглядеть некое сходство с внедорожником Toyota FJ Cruiser. Такую машину можно было бы построить в виде реального экземпляра, при этом в стилистике она бы ничего не потеряла по сравнению с опубликованными рендерами.

По задумке автора, автомобиль имеет рамное шасси с независимой передней подвеской с разрезной осью и с зависимой задней с неразрезным мостом.

Напомним, УАЗ-469 появился 1972 году, а с 2003-го выпускается его модернизированная версия "Хантер".