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04.06.2019 15:35
Рубрика: Культура

Семья нашла дома артефакт викингов ценой 1,3 миллиона долларов

Текст: Денис Передельский
Фото: Sotheby's Фото: Sotheby's
Фото: Sotheby's

В Великобритании семья из Эдинбурга обнаружила в ящике старинного стола очень ценную средневековую шахматную фигурку, которая почти два века считалась утерянной.

Как сообщает Live Science, находку семья принесла в аукционный дом Sotheby's. Эксперты идентифицировали в ней ладью, изготовленную в форме воина с мечом.

Выяснилось, что артефакт является частью известного шахматного набора, изготовленного в XII веке. Считается, что фигурки были вырезаны из моржового клыка на территории современной Норвегии в городе Тронхейме.

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Шахматы были обнаружены в 1831 году на острове Льюис в Шотландии. Согласно общепринятой гипотезе их происхождения, набор принадлежал торговцу и был утерян во время кораблекрушения.

До сих пор непонятно, как эти артефакты были найдены в XIX веке. Согласно одной из версий, на них на пастбище наткнулась корова, согласно другой - некий моряк вышел на берег, сжимая в руках сумку с шахматами.

В любом случае эта находка известна археологам как "клад Льюиса". К слову, 82 предмета из него выставлено в Британском музее, а 11 - в Национальном музее Шотландии.

Пять фигурок отсутствуют с XIX века. Найденная семьей из Эдинбурга фигурка является одной из них. Оказывается, ладья более полувека хранилась в ящике старого стола.

В 1964 году ее всего за пять фунтов стерлингов приобрел антиквар. Покупку в журнале он записал как "старинный шахматный воин из клыка моржа". Дочь антиквара иногда вынимала фигурку из стола, чтобы полюбоваться ею. И только сейчас семья отнесла ее в аукционный дом.

В Sotheby's считают, что фигурка будет продана на аукционе по цене до одного миллиона фунтов стерлингов, или примерно за 1,3 миллиона долларов США. Торги состоятся в июле этого года.

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