Те, кто регулярно нарушает правила, или был лишен прав не смогут пользоваться услугами каршеринга. Об этом сообщил газете " Известия " начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

По его словам, ГИБДД планирует создать единую базу данных о злостных нарушителях, которой каршеринговые компании смогут пользоваться для проверки будущих клиентов. Он добавил, что в базу будут внесены как данные о россиянах-нарушителях, так и об иностранцах.

Надо сказать, что и сейчас можно через сайт ГИБДД проверить водителя и получить информацию лишался ли он прав или нет. Проблема в том, что зачастую компании каршеринга не знают, кто пользуется их автомобилями. Ведь при регистрации водитель может указать не свои данные, а чужие. Более того, аккаунты для пользования каршеринговыми автомобилями активно продаются.

Так что, насколько поможет делу база данных, которую создает ГИБДД, не совсем понятно.

Напомним, что каршеринг наравне с такси стал опасным транспортом. Именно потому, что неизвестно, кто им пользуется. Недавняя страшная авария на Кутузовском проспекте также произошла по вине водителя каршерингового автомобиля. Проблема в том, что компании, предоставляющие эти машины, не могут идентифицировать тех, кто ими пользуется. Если решить эту проблему, то, возможно, и самим компаниям было бы легче, и на дорогах поспокойнее. То есть, автомобили должны уметь распознавать лица тех, кто садится за руль. Сверять эти лица с представленными данными о водительском удостоверении. А такие возможности есть только у ГИБДД. И вряд ли они ими будут делиться. Ведь речь идет о защите персональных данных.

В одной из каршеринговых компаний как-то решили провести эксперимент и установить телематическое оборудование, чтобы вычислять аккуратных и не очень водителей. Эксперимент провалился. Аккуратных водителей в каршеринге не оказалось. Принцип "не свое - не жалко" в этом виде услуг работает прекрасно.

Что же касается базы данных, которую собирается создать ГИБДД, то тут тоже много вопросов. Кого считать злостным нарушителем? Сколько раз для этого надо нарушить правила? У нас, чтобы стать таким нарушителем, достаточно просто иметь автомобиль. Камер, фиксирующих скорость на дорогах, огромное количество. А знаков, без всякого смысла снижающих скоростной режим, еще больше. Это стандартные ловушки. В городах постоянно то разрешают парковку, то запрещают ее. В итоге, водитель, поставивший вечером машину в разрешенном месте, уже утром может стать нарушителем, потому что местные органы власти без объявления войны решили поставить знак, запрещающий остановку и стоянку.

Перед тем как заводить базу данных на злостных нарушителей надо сначала навести порядок на дорогах. Сделать невозможным привлечение к ответственности водителей, которые ничего не нарушали, а также упростить обжалование ошибочных постановлений.