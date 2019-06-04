Те, кто регулярно нарушает правила, или был лишен прав не смогут пользоваться услугами каршеринга. Об этом сообщил газете "Известия" начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
По его словам, ГИБДД планирует создать единую базу данных о злостных нарушителях, которой каршеринговые компании смогут пользоваться для проверки будущих клиентов. Он добавил, что в базу будут внесены как данные о россиянах-нарушителях, так и об иностранцах.
Надо сказать, что и сейчас можно через сайт ГИБДД проверить водителя и получить информацию лишался ли он прав или нет. Проблема в том, что зачастую компании каршеринга не знают, кто пользуется их автомобилями. Ведь при регистрации водитель может указать не свои данные, а чужие. Более того, аккаунты для пользования каршеринговыми автомобилями активно продаются.
Так что, насколько поможет делу база данных, которую создает ГИБДД, не совсем понятно.
Напомним, что каршеринг наравне с такси стал опасным транспортом. Именно потому, что неизвестно, кто им пользуется. Недавняя страшная авария на Кутузовском проспекте также произошла по вине водителя каршерингового автомобиля. Проблема в том, что компании, предоставляющие эти машины, не могут идентифицировать тех, кто ими пользуется. Если решить эту проблему, то, возможно, и самим компаниям было бы легче, и на дорогах поспокойнее. То есть, автомобили должны уметь распознавать лица тех, кто садится за руль. Сверять эти лица с представленными данными о водительском удостоверении. А такие возможности есть только у ГИБДД. И вряд ли они ими будут делиться. Ведь речь идет о защите персональных данных.
В одной из каршеринговых компаний как-то решили провести эксперимент и установить телематическое оборудование, чтобы вычислять аккуратных и не очень водителей. Эксперимент провалился. Аккуратных водителей в каршеринге не оказалось. Принцип "не свое - не жалко" в этом виде услуг работает прекрасно.
Что же касается базы данных, которую собирается создать ГИБДД, то тут тоже много вопросов. Кого считать злостным нарушителем? Сколько раз для этого надо нарушить правила? У нас, чтобы стать таким нарушителем, достаточно просто иметь автомобиль. Камер, фиксирующих скорость на дорогах, огромное количество. А знаков, без всякого смысла снижающих скоростной режим, еще больше. Это стандартные ловушки. В городах постоянно то разрешают парковку, то запрещают ее. В итоге, водитель, поставивший вечером машину в разрешенном месте, уже утром может стать нарушителем, потому что местные органы власти без объявления войны решили поставить знак, запрещающий остановку и стоянку.
Перед тем как заводить базу данных на злостных нарушителей надо сначала навести порядок на дорогах. Сделать невозможным привлечение к ответственности водителей, которые ничего не нарушали, а также упростить обжалование ошибочных постановлений.