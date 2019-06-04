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"Яндекс" прокомментировал ситуацию с передачей ключей шифрования в ФСБ

04.06.2019,  
17:40
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщалось ранее, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России запросила ключи шифрования от сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". В распоряжении "РГ" появился комментарий "Яндекса" по этому поводу.

В своем заявлении "Яндекс" подчеркивает, что "закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к Яндексу, но ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети".

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В сообщении особое внимание уделено техническим тонкостям рассматриваемого вопроса: "В законе говорится о предоставлении информации, "необходимой для декодирования сообщений", из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика".

Таким образом, компания считает возможным "исполнение закона без нарушения приватности данных пользователей".

Самым важным для себя Яндекс называет соблюдение баланса между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывание принципов равноприменимости регулирования для всех участников рынка.

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