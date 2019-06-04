Классный парень Наташа: в Беларуси впервые девушку наградили военным знаком отличия

Бойцов, которые выдерживают испытания на право ношения нагрудного знака "Доблесть и мастерство", неспроста называют универсальными солдатами. Заветного знака с изображением грифона, мифического крылатого льва, достойны только настоящие мужчины, лучшие десантники. Но с прошлого года бороться за него начали представительницы прекрасного пола. А в нынешнем году первой девушкой-военнослужащей, завоевавшей этот знак, стала старший механик-телеграфист Наталья Онищук из 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Бресте.

На старт испытаний, которые в белорусских Вооруженных Силах проходят уже 14-й раз, вышли 86 соискателей. Среди них - 4 девушки. Традиционно участниками стали и российские десантники. На полигон "Лосвидо", что под Витебском, они делегировали 14 бойцов.

Начались испытания с проверки теоретических знаний, сдачи нормативов по тактике, инженерным знаниям, топографии, химзащите, медицине и радиосвязи. А после участников ждали прыжок с парашютом и изматывающий 30-километровый марш-бросок. Гвардии младший сержант Онищук призналась, что именно марш-бросок оказался самым сложным:

- Когда ночью в проливной дождь движешься по карте по незнакомой местности и должен уложиться в отведенное время, не раз говоришь себе: "Все! Нет сил! Не могу больше!" Но "включаешь" характер и идешь дальше. Мне очень хотелось доказать себе, окружающим мужчинам, что девушки на многое способны.

Когда в четвертый день испытаний единственная не сошедшая с дистанции девушка преодолевала задымленную полосу препятствий и переплывала озеро, за нее, пожалуй, болела не только родная бригада, но все, кто находился на полигоне. По словам Натальи, поддержка ей очень помогла. В том числе выстоять в финальном поединке по рукопашному бою. Ей, к слову, завоевать знак "Доблесть и мастерство" удалось с первой попытки. А, например, бойцу отдельной бригады спецназа бригады ВДВ из Подмосковья на полигон "Лосвидо" для этого пришлось приезжать трижды! Из-за секретности службы фамилии не всех парней можно называть. Об этом попросил и разведчик Семен, оказавшийся в 2019-м одним из четырех россиян - обладателей знака "Доблесть и мастерство":

- Без серьезной подготовки здесь ничего не добьешься. На везение надеяться бесполезно. В то же время атмосфера во время испытаний чудесная. Россияне помогают белорусам, белорусы - россиянам. Если товарищу трудно, никто не отвернется, не сделает вид, что не заметил этого.

Так, по словам полковника Алексея Кузина, офицера командования ВДВ Росси, проявляется десантное братство:

- На эти испытания, а также различные учения в Беларусь мы традиционно приезжаем, чтобы учиться, перенимать друг у друга все самое лучшее. Соревнования, конкуренция - это замечательно! Но главное, что мы сохраняем и укрепляем традиции дружбы славянских народов, подтверждаем их единство.

Подтверждает это и сама жизнь. К примеру, из 14 десантников, прибывших на полигон "Лосвидо" из российских подразделений, базирующихся в Новороссийске, Туле, Иваново, Подмосковье и Рязани, были двое ребят с белорусскими паспортами. Один из них, третьекурсник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Алексей Кобозов, родом из Бобруйска. До отъезда в Рязань он прошел срочную службу в Марьиной Горке. После училища Алексей планирует вернуться в Беларусь и стать кадровым военным. Отмечая возросший уровень участников испытаний, заместитель командующего силами специальных операций ВС Беларуси полковник Владимир Белый выразил надежду, что вскоре к ним могут присоединиться не только россияне, но и другие коллеги по ОДКБ:

- Это движение набирает обороты. На таких мероприятиях мы должны быть вместе.

По итогам испытаний нынешнего года нагрудный знак "Доблесть и мастерство" получили 19 человек.