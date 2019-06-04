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04.06.2019 17:24
Рубрика: Экономика

Пункты назначения

Когда российский фондовый рынок поставит новый рекорд
Текст: Роман Маркелов
Российские фондовые индексы во вторник днем умеренно корректировались после взлета накануне. Пока что акции отечественных компаний выглядят неплохо на фоне депрессии на глобальных рынках. Не исключено, что в ближайшие месяцы индекс МосБиржи может дорасти и до нового рекорда.
Российскому рынку помогает расти в том числе высокая дивидендная доходность. Фото: РИА Новости Российскому рынку помогает расти в том числе высокая дивидендная доходность. Фото: РИА Новости
Российскому рынку помогает расти в том числе высокая дивидендная доходность. Фото: РИА Новости

В понедельник рублевый индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум, пробив отметку 2700 пунктов. По данным Московской биржи, на пике показатель достигал отметки 2743,81 пункта. Долларовый индекс РТС также вырос и добрался до 1323,06 пункта, чего не было с февраля 2018 года.

Многие аналитики сейчас снижают макропрогнозы и даже ожидают глобальной рецессии

Во вторник днем оба индекса корректировались вниз, примерно до 2700 и 1300 пунктов соответственно.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Снижение российских индексов было обусловлено как технической коррекцией в том числе акций "Газпрома" после бурного роста накануне, так и негативной динамикой на мировых площадках, связанной с эскалацией торгового противостояния США и Китая и с расширением географии торговых противостояний (под давление США попала Мексика), говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Сейчас внешние факторы скорее депрессивны, многие аналитики снижают макроэкономические прогнозы и даже ожидают глобальной рецессии, указывает эксперт. Тем не менее российский рынок даже на таком фоне выглядит неплохо, ему помогают высокая дивидендная доходность в районе 7-8 процентов, одна из самых высоких по сравнению с аналогами, подчеркивает Суверов. При этом у некоторых "голубых фишек" она приближается и к 15 процентам.

8 процентов в среднем составляет дивидендная доходность на российском рынке

Часть дивидендных выплат, скорее всего, будет реинвестирована в рынок, поэтому очередной рекорд 2800 пунктов по индексу МосБиржи вполне достижим к концу лета, прогнозирует аналитик. Дополнительная поддержка рынку может быть оказана от возможного вскоре снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и вероятного продления соглашения ОПЕК+ по регулированию нефтедобычи, которое может стабилизировать и даже увеличить цены на нефть, допускает Суверов.

Экономика Финансы Фондовый рынок Динамика фондового рынка
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