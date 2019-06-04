Когда российский фондовый рынок поставит новый рекорд

Российские фондовые индексы во вторник днем умеренно корректировались после взлета накануне. Пока что акции отечественных компаний выглядят неплохо на фоне депрессии на глобальных рынках. Не исключено, что в ближайшие месяцы индекс МосБиржи может дорасти и до нового рекорда.

В понедельник рублевый индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум, пробив отметку 2700 пунктов. По данным Московской биржи, на пике показатель достигал отметки 2743,81 пункта. Долларовый индекс РТС также вырос и добрался до 1323,06 пункта, чего не было с февраля 2018 года.

Многие аналитики сейчас снижают макропрогнозы и даже ожидают глобальной рецессии

Во вторник днем оба индекса корректировались вниз, примерно до 2700 и 1300 пунктов соответственно.

Снижение российских индексов было обусловлено как технической коррекцией в том числе акций "Газпрома" после бурного роста накануне, так и негативной динамикой на мировых площадках, связанной с эскалацией торгового противостояния США и Китая и с расширением географии торговых противостояний (под давление США попала Мексика), говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Сейчас внешние факторы скорее депрессивны, многие аналитики снижают макроэкономические прогнозы и даже ожидают глобальной рецессии, указывает эксперт. Тем не менее российский рынок даже на таком фоне выглядит неплохо, ему помогают высокая дивидендная доходность в районе 7-8 процентов, одна из самых высоких по сравнению с аналогами, подчеркивает Суверов. При этом у некоторых "голубых фишек" она приближается и к 15 процентам.

8 процентов в среднем составляет дивидендная доходность на российском рынке

Часть дивидендных выплат, скорее всего, будет реинвестирована в рынок, поэтому очередной рекорд 2800 пунктов по индексу МосБиржи вполне достижим к концу лета, прогнозирует аналитик. Дополнительная поддержка рынку может быть оказана от возможного вскоре снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и вероятного продления соглашения ОПЕК+ по регулированию нефтедобычи, которое может стабилизировать и даже увеличить цены на нефть, допускает Суверов.