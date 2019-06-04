Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США

Наверное, это первый в истории акт о защите от сказочных персонажей, причем не только из-за исходного смысла слова "тролль", но еще и из-за той гипертрофированно высокой роли, которую иностранному интернет-вмешательству в американский электоральный процесс придает последние годы в Вашингтоне сторона, проигравшая 3 года назад президентские выборы.

Смысл происходящего понятен: после провала с "докладом Мюллера" сторонникам внешнего заговора нужно любой ценой доказывать, что все равно на выборы повлияли какие-то иностранные силы.

Не думаю, что данный "сказочный" закон повлияет на что-либо в самих США. Хотя он явно не последний в череде актов откровенного неуважения Конгресса к воле американских избирателей, которых выставляют марионетками в руках горстки каких-то виртуальных персонажей, а не зрелыми гражданами с собственными убеждениями.

Но, конечно же, использовать его будет удобно как в пропагандистских целях, демонстрируя очередные виртуальные победы в якобы бушующих виртуальных войнах, так и против конкретных людей, когда любого иностранного блогера, написавшего что-то не так про США, можно будет приговорить к любому сроку по американскому законодательству. Ну а в том, что судебно-политическая машина США вполне может работать как неуправляемый каток, мы уже могли убедиться неоднократно.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook