Косачев: Вероятность возвращения России в ПАСЕ растет с каждым днем

Вероятность того, что российская делегация вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) растет с каждым днем, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Как сообщил Косачев ТАСС, 11 июня состоится заседание межведомственной комиссии по взаимодействию с Советом Европы, на котором будут обсуждаться аспекты взаимодействия с этой структурой, включая ситуацию в ПАСЕ. На нем, по словам сенатора, парламентарии и представители профильных ведомств решат, как дальше вести сотрудничество России с Советом Европы как межправительственной организацией.

Косачев считает, что вероятность возвращения российской делегации в ПАСЕ "повышается с каждым днем".

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в сессии ассамблеи в июне. В то же время предлагается изменить устав организации с тем, чтобы в случае оспаривания или пересмотра полномочий, члены ПАСЕ не могли быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в ассамблее и в ее органах.