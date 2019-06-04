Минск рассчитывает на ускорение экономических связей с Братиславой

Экономический потенциал двух славянских стран - Беларуси и Словакии - еще не достиг того ускорения, которое демонстрируют политические и дипломатические отношения между традиционно дружественными государствами. Об этом заявил 4 июня Александр Лукашенко, принимая председателя Национального совета Словакии Андрея Данко, передает пресс-служба президента РБ.

С одном стороны, уточнил свою позицию белорусский руководитель, "мы имеем приличный товарооборот, примерно $220 млн по году". Политика здесь, подчеркнул он, сыграла очень важную роль, подтягивая к уровню политического и дипломатического взаимодействия и торгово-экономическую кооперацию. Но потенциал, убежден Лукашенко, значительно выше, и высказал предположение, что "если бы товарооборот был больше $1 млрд, это было бы закономерно и нормально".

Кстати, в РБ сейчас действуют 11 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала. Минск поставляет в Словакию устройства и принадлежности медицинского назначения, нефтепродукты, полиамиды, синтетические нити, тракторы, плиты ДСП, фанеру, мебель. А из Братиславы поступает промышленное оборудование, изделия из черных металлов, легковые автомобили и запасные части к ним, кукуруза, изделия из пластмасс.

Источники в администрации президента уточняют, что товарооборот между странами в первом квартале текущего года составил $54,5 млн, увеличившись на 18,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом истекшего года. При этом белорусский экспорт достиг $34,2 млн, а импорт - $20,3 млн.

В ходе встречи белорусский руководитель особо выделил поддержку со стороны парламента Словакии, без которой трудно было бы достичь тех результатов, которые есть в двусторонних отношениях. Он выразил слова благодарности в адрес Словакии и за ту роль, которую она сыграла в нормализации отношений РБ с Европейским союзом. "Наверное, это была значимая и решающая роль, в связи с чем европейцы были вынуждены повернуться лицом к Беларуси и пристально посмотреть на те процессы, которые здесь происходят. Это было полезно и для нас, и для ЕС", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил историческую и культурную общность народов обоих государств. "Мы имеем с вами одни корни - мы славяне. Вы члены Европейского союза, мы члены другого экономического союза. Тем не менее, это не мешает выстраивать теплые, добрые дружественные отношения. Очень надеюсь, что так будет и впредь", - сказал белорусский лидер.

Президент указал и на роль Словакии в историческом развитии Европы, что особо актуально в год, когда отмечается 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75 лет словацкого восстания. "Это значимая страница антифашистского движения в Европе вообще, которой может гордиться словацкий народ", - убежден Лукашенко.

В свою очередь Андрей Данко поблагодарил за возможность встречи на высоком уровне и обратил внимание на значительную поддержку спорта в Беларуси со стороны государства. "Я впечатлен тем, на каком он у вас уровне", - резюмировал спикер Национального совета и добавил, что с ним солидарен и глава Олимпийского комитета Словакии, который в составе делегации вскоре приедет в Минск на II Европейские игры.