Минск усилит сотрудничество с организацией интеллектуальной собственности

Координация сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, по словам Александр Лукашенко, входит в круг международных приоритетов республики. Эту позицию он высказал 4 июня на встрече с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри, передает пресс-служба главы государства. "Я могу назвать вас старым другом, потому что со времени создания организации интеллектуальной собственности мы стояли у ее истоков", - напомнил президент РБ.

Он отметил, что в ходе визита Фрэнсиса Гарри будет подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве, в котором будут закреплены уже достигнутые основные положения совместной деятельности с белорусским правительством. "Но должен вам сказать: несмотря на меморандум, на те рамки, которые будут им определены, вы всегда можете рассчитывать на Беларусь", - заверил Лукашенко.

Президент выразил признательность своему визави за его постоянное стремление к эффективности работы международной организации. "В этом плане ваша деятельность заслуживает всяческого одобрения, поощрения и уважения. И мы приложим еще больше усилий, чтобы и у нас была в порядке нормативно-правовая база защиты прав собственности", - резюмировал лидер страны. В свою очередь Фрэнсис Гарри обратил внимание на достоинства белорусской столицы, где заботятся об окружающей среде. "Это очень красивый, очень интересный город", - сказал он.

Гендиректор ВОИС также поблагодарил РБ за поддержку, оказываемую международной структуре. "Наша организация переживает сейчас не самые легкие времена. Поэтому мы вдвойне ценим поддержку и сотрудничество", - подчеркнул он.

Программой трехдневного визита Фрэнсиса Гарри в Минск предусматривается его выступление на открытии регионального семинара по актуальным аспектам использования прав на объекты интеллектуальной собственности. ВОИС, сообщают местные издания, оказывает значительную помощь республике в развитии национальной системы интеллектуальной собственности.

Основные векторы взаимодействия с ВОИС, членами которой заявили себя 192 государства, является совершенствование законодательства РБ в соответствии с международными стандартами, развитие инфраструктуры, внедрение новых информационных технологий и обучение специалистов.