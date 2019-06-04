В мире
04.06.2019 12:00
Текст: Юрий Сизов

Минск усилит сотрудничество с организацией интеллектуальной собственности

Координация сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, по словам Александр Лукашенко, входит в круг международных приоритетов республики. Эту позицию он высказал 4 июня на встрече с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри, передает пресс-служба главы государства. "Я могу назвать вас старым другом, потому что со времени создания организации интеллектуальной собственности мы стояли у ее истоков", - напомнил президент РБ.
Фото: Пресс-служба президента Беларуси Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Он отметил, что в ходе визита Фрэнсиса Гарри будет подписан  меморандум о двустороннем сотрудничестве, в котором будут закреплены уже достигнутые основные положения совместной деятельности с белорусским правительством. "Но должен вам сказать: несмотря на меморандум, на те рамки, которые будут им определены, вы всегда можете рассчитывать на Беларусь", - заверил Лукашенко.

Президент выразил признательность своему визави за его постоянное стремление к эффективности работы международной организации. "В этом плане ваша деятельность заслуживает всяческого одобрения, поощрения и уважения. И мы приложим еще больше усилий, чтобы и у нас была в порядке нормативно-правовая база защиты прав собственности", - резюмировал лидер страны. В свою очередь Фрэнсис Гарри обратил внимание на достоинства белорусской столицы, где заботятся об окружающей среде. "Это очень красивый, очень интересный город", - сказал он.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Гендиректор ВОИС также поблагодарил РБ за поддержку, оказываемую международной структуре. "Наша организация переживает сейчас не самые легкие времена. Поэтому мы вдвойне ценим поддержку и сотрудничество", - подчеркнул он.

Программой трехдневного визита Фрэнсиса Гарри в Минск предусматривается его выступление на открытии регионального семинара по актуальным аспектам использования прав на объекты интеллектуальной собственности. ВОИС, сообщают местные издания, оказывает значительную помощь республике в развитии национальной системы интеллектуальной собственности.

Основные векторы взаимодействия с ВОИС, членами которой заявили себя 192 государства, является совершенствование законодательства РБ в соответствии с международными стандартами, развитие инфраструктуры, внедрение новых информационных технологий и обучение специалистов.

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