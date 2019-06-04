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04.06.2019 20:44
Рубрика: Спорт

Надаль и Федерер встретятся в полуфинале "Ролан Гаррос"

Текст: Анна Козина
Действующий победитель "Ролан Гаррос" испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2019, где встретится с швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
Фото: REUTERS/Charles Platiau Рафаэль Надаль только что победил Кея Нисикори и вышел в полуфинал "Ролан Гаррос". Фото: REUTERS/Charles Platiau
Рафаэль Надаль только что победил Кея Нисикори и вышел в полуфинал "Ролан Гаррос". Фото: REUTERS/Charles Platiau

В своем четвертьфинальном матче вторая ракетка мира Рафаэль Надаль меньше чем за два часа обыграл японца Кея Нисикори в трех сетах со счетом 6:1, 6:1, 6:3.

Фото: REUTERS
Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

Его следующим соперником станет рекордсмен по числу побед на турнирах "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер. Однако в Париже он побеждал лишь однажды. В коллекции Надаля, напомним, 11 титулов на грунтовом "мэйджоре".

На пути к полуфиналу 37-летний Федерер, занимающий третью строчку в мировом рейтинге, обыграл соотечественника Стэна Вавринку (28-место) со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 3 часа 40 минут. Федерер увеличил отрыв в личных встречах игроков - 25:3.

В прошлогоднем финале Надаль оказался сильнее Доминика Тима (6:4, 6:3, 6:2). В среду австриец поборется в 1/4 финала с россиянином Кареном Хачановым.

Роджер Федерер почти собрал алфавитный "Большой Шлем"
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