Песков прокомментировал заявление Трампа по Венесуэле

Слова президента США Дональда Трампа о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы, возможно, основаны на сообщениях СМИ, заявили в Кремле. Официальных заявлений из Москвы в Вашингтон на этот счет не было.

"По всей видимости, это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации, потому что с российской стороны каких-то официальных посланий на сей счет не было, да и не могло быть", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские специалисты в Венесуэле занимаются обслуживанием поставленной техники, напомнил представитель Кремля.

"Что значит "вывела своих людей", мы не знаем", - сказал Песков.

Напомним, что президент США заявил в Twitter, что Россия проинформировала Вашингтон о выводе большей части "своих людей" из Венесуэлы.