Пресс-секретарь президента Украины оказалась смелее своего шефа

В понедельник вечером многие информационные агентства выдали сенсацию: президент Украины прокомментировал разрушение националистами памятника маршалу Жукову в Харькове . Но новость о политической смелости Владимира Зеленского - а в современной Украине, чтобы дать критическую оценку действиям неонацистских организаций требуется немалая отвага, оказалась фейком. Вместо национального лидера перед прессой выступила его только назначенная на должность пресс-секретарь Юлия Мендель. Если не ошибаюсь, это были ее первые рабочие дни. Она выдала два комментария. Первый касался обвинений Зеленского в том, что тот назначает на ключевые посты друзей. Второй - о ситуации в Харькове. По первому пункту "обвинений" Мендель примитивно разъяснила, что Зеленскому повезло - все его друзья по театральным подмосткам оказались профессионалами, которым не боязно доверить высокие должности даже в Службе безопасности Украины. Если местные СМИ эту "лапшу" съедят - это их дело.

А вот комментарий Мендель по харьковскому вандализму стоит разобрать подробно. Во-первых, потому, что на эту злободневную, общественно значимую тему Зеленский предпочел не выступать, переадресовав ее только приступившему к своим обязанностям чиновнику. Тогда как на громкое преступление - случайное убийство двумя пьяными полицейскими пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком президент Украины отреагировал мгновенно и лично. Написал в Twitter: "Никаких поблажек. Никаких попыток замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком".

Зеленский почувствовал, что на этой криминальной истории, возмутившей украинцев, он перед выборами в Верховную Раду хорошо "заработает". Отсюда решимость наказать виновных по всей строгости. А вот от сноса памятника Жукову в Харькове глава Незалежней поспешно самоустранился - спустил решение этого конфликта на городской уровень.

Даже, если предположить, что пресс-секретарь президента заранее обсудила с ним текст своего комментария по харьковскому вандализму, понятней отношение Зеленского к действиям неонацистов не стало. Мендель назвала снос памятника "примером несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет" - камень в огород ушедшего Порошенко. Но намерен ли Зеленский внести коррективы в эту политику? Или все ограничится предвыборными упреками в адрес его предшественника, поскольку для внесения существенных изменений в эту самую гуманитарную политику у Зеленского "кишка тонка"? Предположу, что старшие, влиятельные товарищи ему уже посоветовали не сориться с националистами, чтобы жить долго и счастливо без новых майданов и горящих покрышек.

Не менее туманно выглядит фраза Мендель о необходимости создать новый механизм диалога власти и общества. Поскольку неонацистские организации с легкой руки предшественника Зеленского стали влиятельной частью украинского истэблишмента, означает ли это, что президент намерен установить с ними в будущем деловой контакт, чтобы избежать не запланированных "перфомансов"?

Впрочем, из выступления Мендель все же стало понятным, что сносившие памятник Жукову вандалы не совсем правильно трактовали закон о декоммунизации. Не заметили в нем пункт, где говорится, что памятники советским деятелям, которые были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, являются исключениями. По данному вопросу президент Украины, по словам Мендель, призвал харьковские власти "выяснить правовую коллизию". Когда глава государства просит городских чиновников дать правовую оценку конфликту, имеющему общегосударственное значение и вызвавшему общественный резонанс, это вызывает, как минимум, удивление. Впрочем, непоследовательность Зеленского не осталась незамеченной - во вторник украинский институт Национальной памяти довольно грубо поставил президента на место. Представитель госучреждения сообщил, что памятник Жукову по закону о декоммунизации снесен правильно, вандалы поступили, так как положено, а аргументы президента и его пресс-секретаря не состоятельны.

Еще г-жу Мендель возмутило, что многие российские политологи и политики прокомментировали события в Харькове. Выяснилось, что негативные оценки произошедшему в отношении памятника Жукову, которые прозвучали из России, президент Зеленский расценил, как "вмешательство во внутренние дела суверенного государства и призвал этого больше не делать". Больший абсурд трудно представить - лидер Незалежней ультимативно обращается к иностранной прессе и политикам не давать оценок событиям в его стране. Интересно, что ответили, а возможно, показали бы Зеленскому американские конгрессмены, тем более представители СМИ, если бы тот обратился к ним с аналогичным требованием? А может президенту Украины стало стыдно за совершенное в Харькове преступление, которое совпало по времени с празднованием 75-летней годовщины высадки войск антигитлеровской коалиции в Нормандии? Вряд ли. Вместо того, чтобы продемонстрировать голосовавшим за него украинцам, что у них есть новый национальный лидер, способный показать силу, характер, власть в конце-концов, умеющий, а главное, готовый отстаивать свои принципы, Зеленский демонстративно "сдулся". Многие в России и на Украине сквозь поблекший театральный грим увидели в президенте Незалежней растерянного, напуганного возникшим внутренним конфликтом руководителя, избегающего политических оценок перед выборами в Раду, чтобы не растерять свой рейтинг. В случае с маршалом Жуковым Зеленский спрятался за спиной своего пресс-секретаря, до недавнего времени, занимавшей должность директора киевского бюро "Нью-Йорк Таймс". И надо признать: Юлия Мендель оказалась отважней своего шефа.