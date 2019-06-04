Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал властям Харькова обсудить с жителями города ситуацию с памятником маршалу Жукову. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель в своей учетной записи в Facebook.

Снос памятника она назвала "ярким примером непродуманности гуманитарной политики, которая проводилась в последние годы". По ее словам, Зеленский призвал полицию и прокуратуру "дать правовую оценку ситуации", поскольку в этом смысле якобы существует юридическая коллизия. Так, принятое при предыдущем президенте законодательство требует сноса памятников советским деятелям, но делает исключение в тех случаях, когда монументы связаны с изгнанием нацистов с территории Украины. "Таким образом, закон не требует сноса памятника, - резюмировала Мендель. - Но связанная с ним и с переименованием проспекта правовая коллизия существует".

Напомним, второго июля националисты повалили бюст маршала Жукова, установленный в Харькове возле Дворца спорта.

Министерство обороны России назвало такие действия проявлением "пещерного варварства" и попыткой неонацистских сил заставить украинцев забыть историю Второй мировой войны.