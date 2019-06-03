Почему глава Украины молчит по поводу сноса бюста маршалу Жукову в Харькове

Происходящее сегодня на Украине можно определить одним словом - безвластие. Когда прежние "верхи" уже не могут управлять по-старому, а новые, пришедшие к власти вместе с президентом Владимиром Зеленским, жить по-старому не хотят. В итоге на политической сцене сложилось шаткое статус-кво, которое используют в своих интересах "третьи силы", также желающие проникнуть в Раду и готовые ради этого устраивать разрушительные "перформансы".

Снос бюста маршала Жукова в Харькове, ставший продолжением протестных акций неонацистов в отношении проходящего в городе съезда партии "Доверяй делам", - не более, чем очередная попытка подзабытой партии "Национальный корпус" напомнить о себе. Шаг логичный с учетом того, что националистическую повестку перед предстоящими выборами пиратским образом захватила срочно переименованная партия Петра Порошенко, которая теперь будет называться "Европейская солидарность". Она, по сведениям местных СМИ, избавится от прежнего визуального ряда близких к экс-президенту Украины людей, заменив их новыми, не слишком знакомыми публике марионетками. Не пойдет в парламент и сам Порошенко - его, сообщили источники "Украинской правде", однопартийцы хотят сделать отцом украинской нации, чтобы тот, находясь над политической схваткой, и дальше превращал неонацизм и национализм в икону подотчетной ему политической силы.

Так что демонстративный, на камеры, снос бюста Жукову в Харькове - не просто возвращение неонацистов на политическую сцену. Это, прежде всего, стремление радикалов вновь усилить в обществе идеологический водораздел, чтобы заставить президента Владимира Зеленского обозначить свою позицию. До сих пор главе украинского государства с помощью словесных манипуляций удавалось избегать острых дискуссий, разъединяющих избирателей. Похоже, и на этот раз Зеленский будет придерживаться той же зарекомендовавшей себя на президентских выборах стратегии и промолчит по поводу выходки неонацистов.

Усмирять разбушевавшихся последователей Бандеры новоизбранный глава Незалежней предоставил мэру Харькова Геннадию Кернесу. Тот в выражениях не стеснялся, назвал разбивших монумент вандалов "отбросами общества" и обещал, что монумент будет восстановлен, а имя маршала возвращено центральному проспекту города. Впрочем, слова Кернеса в значительной степени смахивают на предвыборные обещания - мэр рассчитывает в короткие сроки раскрутить свою партию "Доверяй делам" и привести ее в Раду. Привлекшая внимание прессы акция у памятника Жукову оказалась для политических планов градоначальника как нельзя кстати.

Что касается юридических последствий сноса бюста, то всерьез о них говорить не приходится. Полиция завела два уголовных дела по факту нанесения травм трем сотрудникам правоохранительных органов, охранявших монумент. Им распылили в лицо слезоточивый газ. Однако очевидцы говорят, что большинство оказавшихся на месте происшествия стражей порядка ничего не предпринимали, чтобы помешать погромщикам, опасаясь, что не раз бывало, оказаться крайними в противостоянии между властью и неонацистами с рунами на рукавах. Тем более, вандалы утверждали, что выполняют гражданский долг - реализуют в Харькове принятый в ходе правления Порошенко закон о декоммунизации.

Снесенный под улюлюкание толпы памятник Жукову стал первой "жертвой" начавшейся на Украине предвыборной кампании в Верховную раду, позволив ряду политических сил заработать "очки" на этом преступлении. Что касается молчания Зеленского, то оно в такой ситуации выглядит двусмысленным и поощряет радикалов на новые "псевдоперформансы". Демонстративный отказ первого лица в украинском государстве вмешаться в харьковский конфликт вызывает обоснованные подозрения, что новый президент, как, впрочем, и его предшественник, продолжит стратегическую линию на заигрывание с неонацистами во имя несбыточного на Украине гражданского мира.