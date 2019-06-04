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Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Новости
    04.06.2019, 19:22
Текст:   Козьма Лоханкин

Расследование в отношении известного французского (и, как мы знаем, в некотором смысле - российского) актёра Жерара Депардье, обвинённого в сексуальных домогательствах и изнасиловании, закрыто.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, решение принято прокуратурой Парижа.

Фото: ТАСС
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"Многочисленные процедуры, проведенные в рамках следствия, не позволяют рассматривать заявленные нарушения в качестве признаков состава преступления", - поясняется в заявлении ведомства.

Обвинения в адрес артиста, полгода назад отметившего семидесятилетие, были выдвинуты в августе 2018-го. Иск подала 20-летняя актриса и танцовщица, имя которой не называется.

По её словам, она якобы дважды подвергалась домогательствам со стороны Депардье во время неформальной репетиции театральной пьесы в доме Жерара.

Сам актёр обвинения сразу решительно отверг. "Я сожалею об общественном характере этой процедуры, которая наносит серьезный урон Жерару Депардье, и я убежден, что его невиновность будет доказана", - заявил вскоре после обнародования обвинений адвокат актёра Эрме Темейм.

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